Благо и его творцы. Почему благотворительность должна быть умной?

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Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

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Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

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Брифинг 8.02.2016

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Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

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| Новости » Общественная жизнь

Благо и его творцы. Почему благотворительность должна быть умной?

Почти 40 миллионов собрали обычные российские дети и их родители - участники акции "Дети вместо цветов". Это пожертвование стало одним из самых крупных в истории хосписного движения в России. Творить добро сегодня просто: пара движений пальцев по экрану смартфона, и ты уже благотворитель. Вопрос, кому помочь, тоже не стоит. Телевизионные каналы запускают акции по сбору средств, а в соцсетях крики о помощи распространяются быстрее, чем вирусная реклама. Но как понять, кому сейчас помощь нужнее? Как отличить настоящий фонд от тех, кто наживается на чужом горе? И почему в общемировом рейтинге Россия занимает 124-е место?

- В топ мирового рейтинга входят только шесть стран из "большой двадцатки", обычно лидирующие позиции занимают страны третьего мира, - рассказывает руководителя проекта Добро Mail.Ru Александра Бабкина. - В одной из самых бедных стран мира Сьерра-Леоне 81 процент опрошенных говорят, что регулярно помогают незнакомым людям. В России в разы меньше - 30 процентов.

Благотворительность - сложный процесс, на который влияет масса факторов, которые международные рейтинги не всегда учитывают. Например, уровень бедности, конфликты на территории государства, стихийные бедствия или религиозные традиции.

В России, по словам эксперта, благотворительность уже вышла на новый уровень. Только на сервисе Добро Mail.Ru объем пожертвований в 2016 году увеличился на 200 процентов по сравнению с 2015 годом. Но рывка вперед, которого так ждут фонды и волонтеры, пока не произошло.

До сих пор многие не поняли, что благотворительность - это не только пожертвования. Но и доноры крови, и волонтеры, которые развлекают больных детей в больницах, ремонтируют дома престарелых, скидываются на сиделок или везут дорогостоящие медикаменты в другой город.

- Активно развивается интеллектуальное волонтерство, когда юристы, дизайнеры, бухгалтеры, журналисты оказывают НКО профессиональные услуги pro bono (пер. с лат. ради общественного блага. - Прим. ред.), - говорит Александра Бабкина. - Некоторые компании оплачивают сотрудникам время, которое они тратят на работу во благо некоммерческого сектора.

Но когда речь заходит о покупке дорогостоящих лекарств или специального оборудования, строительстве приютов или оплате курсов реабилитации единственное, что может помочь, - пожертвования. Проблема в том, что 50 процентов россиян, по данным ВЦИОМ, отказывают в помощи, потому что не доверяют тем, кто собирает деньги. Серьезные фонды делают ставку на открытость, публикуют все отчеты, активно общаются со СМИ и в соцсетях. Но прежде они должны перепроверить своих потенциальных подопечных.

- 90 процентов наших подопечных - пациенты ведущих федеральных центров, которые приезжают в Москву на лечение со всей России, - рассказывает управляющий директор Благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета "Подсолнух" Ирина Бакрадзе. - Мы обязательно встречаемся с ними лично, проверяем документы, общаемся с врачом и только после этого подписываем с адресатом помощи соглашение о сотрудничестве. В нем написано, что благотворительная помощь не является заменой государственной.

Это значит, что сначала люди идут и получают все положенные им льготы по месту жительства. А сбор средств открывается только если у пациента нет законного способа получить необходимую помощь от государства. В фонде "Подсолнух" также внимательно следят за помощью, которую их подопечные могут получить, например, в других фондах.

- Это важно для отчетности. Ежемесячные детальные отчеты - гарантия нашей прозрачности и залог доверия благотворителей, - пояснила Бакрадзе.

Но усилия НКО сводят на нет мошенники. Они научились подделывать отчеты и медицинские документы, создают сайты-двойники уважаемых фондов и устраивают благотворительные акции на улице, предлагая купить браслетик за символические 100 рублей.

- Честные фонды и приюты для животных никогда не собирают деньги на улице, а люди, которые просят "на билет домой" или "на лечение" в переходах и вагонах метро - жертвы ужасной системы, в которой сами они не имеют практически никаких прав, - объясняет Александра Бабкина.

Но есть и другая проблема - россияне охотнее поддержат экологический проект, чем перечислят деньги тяжелобольному взрослому человеку. В 2015 году всех шокировали данные ФОМ: только один процент россиян при наличии выбора готовы помочь взрослым людям.

- Если навскидку вспомните хотя бы три фонда, помогающих взрослым, вы уже большой молодец, - говорит директор фонда помощи взрослым "Живой" Виктория Агаджанова.

Фондов, занимающихся проблемами лечения и реабилитации взрослых, в нашей стране пока очень мало. В фонд "Живой" обращаются люди со всей страны, от Калининграда до Камчатки.

- Привлекать пожертвования на оплату лечения взрослых гораздо сложнее, чем искать средства на лечение детей, - продолжает Агаджанова. - Дети - это будущее, это трогательность и беззащитность, а взрослые... А что взрослые? Сами себя спасать должны.

По словам эксперта, эта в корне ошибочная философия и ведет к тому, что мы помогаем всем вокруг, но только не себе и таким, как мы. А ведь именно от здоровья взрослого человека зависит, будут ли его престарелые родители ухожены и окружены заботой в старости, а его малолетние дети - накормлены и одеты. Необходимо, чтобы общество поняло: когда заболевает взрослый - страдает вся семья.

Благотворительность в цифрах

10 процентов россиян утверждают, что помогают кому-либо регулярно.

77 процентов россиян хотят знать, на что идут их деньги.

66 процентов россиян верят в честность фондов.

41 процент россиян в трудной ситуации рассчитывают на помощь родных, 22 - на помощь друзей.

https://rg.ru

Ключевые теги: благотворительность.

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