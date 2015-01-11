Благо и его творцы. Почему благотворительность должна быть умной?

Почти 40 миллионов собрали обычные российские дети и их родители - участники акции "Дети вместо цветов". Это пожертвование стало одним из самых крупных в истории хосписного движения в России. Творить добро сегодня просто: пара движений пальцев по экрану смартфона, и ты уже благотворитель. Вопрос, кому помочь, тоже не стоит. Телевизионные каналы запускают акции по сбору средств, а в соцсетях крики о помощи распространяются быстрее, чем вирусная реклама. Но как понять, кому сейчас помощь нужнее? Как отличить настоящий фонд от тех, кто наживается на чужом горе? И почему в общемировом рейтинге Россия занимает 124-е место?

- В топ мирового рейтинга входят только шесть стран из "большой двадцатки", обычно лидирующие позиции занимают страны третьего мира, - рассказывает руководителя проекта Добро Mail.Ru Александра Бабкина. - В одной из самых бедных стран мира Сьерра-Леоне 81 процент опрошенных говорят, что регулярно помогают незнакомым людям. В России в разы меньше - 30 процентов.

Благотворительность - сложный процесс, на который влияет масса факторов, которые международные рейтинги не всегда учитывают. Например, уровень бедности, конфликты на территории государства, стихийные бедствия или религиозные традиции.

В России, по словам эксперта, благотворительность уже вышла на новый уровень. Только на сервисе Добро Mail.Ru объем пожертвований в 2016 году увеличился на 200 процентов по сравнению с 2015 годом. Но рывка вперед, которого так ждут фонды и волонтеры, пока не произошло.

До сих пор многие не поняли, что благотворительность - это не только пожертвования. Но и доноры крови, и волонтеры, которые развлекают больных детей в больницах, ремонтируют дома престарелых, скидываются на сиделок или везут дорогостоящие медикаменты в другой город.

- Активно развивается интеллектуальное волонтерство, когда юристы, дизайнеры, бухгалтеры, журналисты оказывают НКО профессиональные услуги pro bono (пер. с лат. ради общественного блага. - Прим. ред.), - говорит Александра Бабкина. - Некоторые компании оплачивают сотрудникам время, которое они тратят на работу во благо некоммерческого сектора.

Но когда речь заходит о покупке дорогостоящих лекарств или специального оборудования, строительстве приютов или оплате курсов реабилитации единственное, что может помочь, - пожертвования. Проблема в том, что 50 процентов россиян, по данным ВЦИОМ, отказывают в помощи, потому что не доверяют тем, кто собирает деньги. Серьезные фонды делают ставку на открытость, публикуют все отчеты, активно общаются со СМИ и в соцсетях. Но прежде они должны перепроверить своих потенциальных подопечных.

- 90 процентов наших подопечных - пациенты ведущих федеральных центров, которые приезжают в Москву на лечение со всей России, - рассказывает управляющий директор Благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета "Подсолнух" Ирина Бакрадзе. - Мы обязательно встречаемся с ними лично, проверяем документы, общаемся с врачом и только после этого подписываем с адресатом помощи соглашение о сотрудничестве. В нем написано, что благотворительная помощь не является заменой государственной.

Это значит, что сначала люди идут и получают все положенные им льготы по месту жительства. А сбор средств открывается только если у пациента нет законного способа получить необходимую помощь от государства. В фонде "Подсолнух" также внимательно следят за помощью, которую их подопечные могут получить, например, в других фондах.

- Это важно для отчетности. Ежемесячные детальные отчеты - гарантия нашей прозрачности и залог доверия благотворителей, - пояснила Бакрадзе.

Но усилия НКО сводят на нет мошенники. Они научились подделывать отчеты и медицинские документы, создают сайты-двойники уважаемых фондов и устраивают благотворительные акции на улице, предлагая купить браслетик за символические 100 рублей.

- Честные фонды и приюты для животных никогда не собирают деньги на улице, а люди, которые просят "на билет домой" или "на лечение" в переходах и вагонах метро - жертвы ужасной системы, в которой сами они не имеют практически никаких прав, - объясняет Александра Бабкина.

Но есть и другая проблема - россияне охотнее поддержат экологический проект, чем перечислят деньги тяжелобольному взрослому человеку. В 2015 году всех шокировали данные ФОМ: только один процент россиян при наличии выбора готовы помочь взрослым людям.

- Если навскидку вспомните хотя бы три фонда, помогающих взрослым, вы уже большой молодец, - говорит директор фонда помощи взрослым "Живой" Виктория Агаджанова.

Фондов, занимающихся проблемами лечения и реабилитации взрослых, в нашей стране пока очень мало. В фонд "Живой" обращаются люди со всей страны, от Калининграда до Камчатки.

- Привлекать пожертвования на оплату лечения взрослых гораздо сложнее, чем искать средства на лечение детей, - продолжает Агаджанова. - Дети - это будущее, это трогательность и беззащитность, а взрослые... А что взрослые? Сами себя спасать должны.

По словам эксперта, эта в корне ошибочная философия и ведет к тому, что мы помогаем всем вокруг, но только не себе и таким, как мы. А ведь именно от здоровья взрослого человека зависит, будут ли его престарелые родители ухожены и окружены заботой в старости, а его малолетние дети - накормлены и одеты. Необходимо, чтобы общество поняло: когда заболевает взрослый - страдает вся семья.

Благотворительность в цифрах

10 процентов россиян утверждают, что помогают кому-либо регулярно.

77 процентов россиян хотят знать, на что идут их деньги.

66 процентов россиян верят в честность фондов.

41 процент россиян в трудной ситуации рассчитывают на помощь родных, 22 - на помощь друзей.

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