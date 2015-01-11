Налоговики Челябинской области предложили сделать оборот сельскохозяйственной продукции прозрачным

В Управлении федеральной налоговой службы по Челябинской области состоялась встреча основных участников зернового рынка при участии представителей министерства сельского хозяйства Челябинской области, УФСБ России по Челябинской области, ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей», Союза участников зернового рынка Челябинской области, сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области.

Заместитель руководителя УФНС России по Челябинской области Наталья Тугушева проинформировала гостей о доле сельхозпроизводителей региона на рынке производства сельскохозяйственной продукции России, о системе закупа сырья, существующей на зерновом рынке, когда сельхозпродукция закупается не напрямую от сельхозтоваропроизводителей, а через цепочку посредников, фирм – «однодневок».

Она обратила внимание аудитории, что существующая система закупа сырья наносит ущерб бюджету, создает налоговые риски для бизнеса и тормозит развитие зернового рынка, формируя неравные конкурентные условия для его участников.

Наталья Тугушева призвала всех участников зернового рынка присоединиться к Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Цель Хартии - создание прозрачных взаимоотношений производителей и переработчиков по закупу сельхозсырья. В поддержку принятия решения о подписании Хартии сельхозтоваропроизводителями и переработчиками региона высказался исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

Процесс присоединения к Хартии уже апробирован участниками зернового рынка в Ростовской, Воронежской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и дает свои положительные результаты в рамках масштабного отраслевого проекта ФНС России по обелению зернового рынка страны от незаконных схем возмещения налога на добавленную стоимость.

Состав участников Хартии не ограничен. На сайте Национальной ассоциации экспортеров НАЭСП (www.naesp.ru) участники зернового рынка могут ознакомиться с положениями Хартии и присоединиться к ней.

Документы, связанные с подписанием Хартии, также могут быть направлены на электронный адрес [email protected], либо любым удобным способом переданы в УФНС России по Челябинской области и Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/nalogoviki-chelyabinskoy-oblasti-predlozhili-sdelat-oborot-selskohozyaystvennoy-produkcii