Юные озерчанки в финале премии «Будущее России»

7 октября в отборочном туре III Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» в городе Екатеринбурге приняли участие солисты Образцового ансамбля эстрадной песни «Шоу-класс» Киргетова Мариэтта и Талочкина Ольга под руководством педагога по вокалу Широковой Дианы Анатольевны. Наши звездочки прошли отборочный тур Национальной премии «Будущее России», став Лауреатами!

102 участника в различных номинациях и возрастных категориях,из них вокалисты и коллективы города Екатеринбурга и городов Южного Урала,представляли свое творчество.Выступления конкурсантов оценивали заслуженные деятели культуры и искусства со всей России, а так же Президент Фестивального международного движения «Надежды Европы», ректор восточно-западной международной Академии искусств, штат Северная Каролина США - Анатолий Иванович Акиньшин (г. Москва).

Отбор Лауреатов из общего количества участников был достаточно серьёзный и сложный. Дипломы Лауреата получили всего 21 участник конкурса и только 12-ти из них были присуждены Сертификаты финалистов! В их числе и оказались наши солистки!

Киргетова Мариэтта и Талочкина Ольга представят город Озёрск в финале конкурса, который состоится 16-18 марта 2018 года в Москве во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Желаем девчонкам успехов и дальнейших побед!!!

Юлия Волевач