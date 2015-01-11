Маргарита Павлова: «Количество обращений из Озерска снизилось в два раза»

11 октября в рамках плановых рабочих визитов Озерский городской округ посетила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

В ходе рабочей поездки Маргарита Павлова возложила цветы у памятника ликвидаторам радиационных аварий, побывала в коррекционной школе №29, в исправительной колонии и в расположении воинской части.

– В исправительной колонии мы посмотрели отряды, производство и штрафные изоляторы, – отметила Маргарита Павлова. – Недочёты и рекомендации, о которых мы говорили во время визита в прошлом году, все были исправлены. Сегодня наши специалисты там работали и принимали обращения. Также мы посетили воинскую часть, пообщались с военнослужащими, осмотрели казармы, лазарет и столовую, никаких нареканий у нас не возникло. В целом впечатление сложилось положительное.

Кроме того, в администрации состоялось совещание, на котором Маргарита Павлова с главой округа Евгением Щербаковым обсудили ряд вопросов, связанных с обращениями жителей округа, а также уполномоченный по правам человека провела личный приём граждан.

Подводя итоги работы в Озерске Маргарита Павлова отметила, что в этом году визит прошёл в позитивном ключе:

– Посещение Озерска, одного из крупнейших муниципальных образований Челябинской области, обозначено в нашем ежегодном плане работы. Кроме того, в этом году отмечается 60-летие со дня аварии на ПО «Маяк», и поэтому посещение памятника ликвидаторам было для нас обязательным.

На совещании с главой округа мы говорили о том, что количество обращений из Озерска по сравнению с прошлым годом снизилось в два раза. В 2016 году поступило 23 жалобы, а по итогам этого года было получено всего восемь.

Сегодня в ходе приёма граждан к нам поступили обращения, которые мы возьмём в работу. В основном разговор шёл о правах людей с ограниченными возможностями здоровья, которые остаются наиболее уязвимой категорией населения. Важно, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, независимо от своего диагноза не оставались в четырёх стенах, а получали образование в очной форме, чтобы образовательные организации понимали это и шли навстречу таким детям, активнее вовлекали их в учебный процесс. Эта проблема нас очень волнует, и мы будем по-прежнему бороться за права этих детей.

Также в ходе общения с гражданами мы обсуждали проблему предоставления жилья вне очереди той категории инвалидов, для которой это право предоставлено по закону, мы будем подключаться к решению этой проблемы и оказывать содействие.

Одним из ярких и запоминающихся моментов визита стало посещение гостями Озерска площадки для воркаута, оборудованной по инициативе жителей округа в Парке культуры и отдыха.

– Конечно, нам хотелось бы гостям округа в первую очередь показать в каком живописном красивом городе мы живём, – отметил глава округа Евгений Щербаков. – Эта спортивная площадка ценна не только тем, что она расположена на берегу озера, прежде всего это проект, который был реализован по инициативе самих жителей на внебюджетные средства, что сегодня имеет очень важное значение. Мы должны ценить прекрасный город, в котором мы живём, и понимать, что в наших силах сделать его ещё лучше.

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