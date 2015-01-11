15-летнюю «потеряшку» из Магнитогорска разыскивают в Уфе

Два региона ищут пропавшую накануне 15-летнюю девушку из Магнитогорска. Ксения Чупракова ушла из дома 15 октября. Сейчас распространением ориентировок на подростка занимаются волонтеры из Челябинской области и республике Башкортостан. Предполагается, что она сбежала из дома и отправилась в Уфу.



По последним данным едет в Уфу, просим помочь в распространении информации, если кто-то увидит просим позвонить по указанным в ориентировке номерам, либо дежурному РОО «Поиск детей — Уфа». — сообщили сайту «Первый областной» в РОО «Поиск детей — Уфа»

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глава карие, под правой бровью шрам, на среднем пальце правой руки татуировка в виде креста. Была одета в красную парку, темно-синие лосины, черные кеды с белыми шнурками.



Если вы обладаете информацией о ее местоположении, сообщите волонтерам поискового отряда «Легион-Спас» по номерам 89080533126 или 89090977260, либо дежурному РОО «Поиск детей — Уфа» 89279698919.



Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/sbezhaka-iz-mgm-v-ufu/