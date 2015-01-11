Рук и клавиш единенье

Музыкальный октябрь порадовал озерских меломанов ярким событием. 11 октября на сцене Озерского государственного колледжа искусств в рамках городской филармонии «Музыкальные среды» состоялся концерт молодых музыкантов из Екатеринбурга.

Олег Каюмов и Надежда Ольшванг – лауреаты международных конкурсов, сложившиеся музыканты, выпускники Уральской консерватории имени М. П. Мусоргского.

Олег Каюмов ‑ лауреат международного конкурса «Уральские камерные ассамблеи». Ведет активную концертную деятельность в Екатеринбурге, Москве, городах Урала и Сибири как пианист, участник ансамбля, дирижер. Пианист окончил Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского в 2011 году (класс Заслуженного артиста РФ, профессора В. Д. Шкарупы). В 2014 году Олег продолжил обучение в аспирантуре по камерному ансамблю (класс профессора В. С. Полякова). В 2014-2016 гг. прошел профессиональную переподготовку в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по оперно-симфоническому дирижированию в классе народного артиста РФ, профессора В. А. Понькина. Ныне Олег Каюмов преподаватель Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского.

Программа концерта отличалась разнообразием стилей и жанров.

В концерте прозвучали:

И.С.Бах. ХТК, 1 ч. Прелюдия и фуга Cis-dur

Л.ван Бетховен. Соната №18 As-dur, I часть

С.В.Рахманинов Этюды-картины c-moll и fis-moll

Ф.Лист. Концертные этюды «Хоровод гномов» и «Шум леса»

Ф.Лист. Соната-фантазия «По прочтении Данте»

А.Дворжак «Из чешского леса» – 6 пьес для фортепиано в 4 руки соч. 68.

Исполнение сольной части программы отличалось яркостью, виртуозностью, точностью в передаче стилевых особенностей каждого произведения, масштабностью.

В дуэте с Надеждой Ольшванг прозвучало редко исполняемое сочинение А. Дворжака – сюита «Из чешского леса», написанная для исполнения в 4 руки. Один из современников Антонина Дворжака сказал: «Он пишет музыку, которой веет ароматом лугов и гор, морей и лесов. Сияние, которое Гете так восхищенно хвалил у греков, жизненную силу, взлет, жар – все это мы найдем у Дворжака».

Музыканты исполнили сюиту на одном дыхании, их игру отличала ансамблевая слаженность, эмоциональная приподнятость, удивительная цельность, яркие звуковые краски.

Мы рады появлению на музыкальном небосклоне новых ярких звезд, надеемся на новые встречи.

Зав. Фортепианным отделением ОГКИ Елена Федорова

http://артколледж74.рф

Фото В.Чиркова