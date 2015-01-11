На Южном Урале начался новый этап расселения аварийных домов

В Челябинской области продолжается расселение ветхоаварийных домов. С 2017 года программа по ликвидации аварийных домов распространяется на здания, признанные непригодными для жизни после 2012 года. На очереди 58 зданий из жилищного фонда. Губернатор Челябинской области распорядился выделить на эти цели 407 миллионов рублей.



В 2017 году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил средства в объеме 406,97 миллионов рублей на расселение аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года, где имеются судебные решения о предоставлении гражданам благоустроенных жилых помещений. Программные мероприятия позволят исполнить 133 решения суда, ликвидировать 58 аварийных домов площадью 11,5 тысяч квадратных метров. А в следующем году на эти цели губернатор планирует выделить 600 миллионов рублей. Так что, можно сказать, что мы не ждем инициативы из федерального центра, а сами продолжаем переселять аварийные дома. — рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Напомним, 1 сентября на Южном Урале завершилась программа переселения жителей ветхоаварийных домов, инициированная по наставлению Президента. В ее рамках ликвидирован аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года. В результате расселено 191,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, жилищные условия улучшили более 12 тысяч южноуральцев.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rasselenie-avariynih-domov-2012/