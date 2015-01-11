Олег Климов: на Урале и в Челябинской области системы мониторинга атмосферного воздуха наличие рутения-106 не зафиксировали

Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов провел брифинг для региональных средств массовой информации, где выступил с заявлением о состоянии атмосферного воздуха в регионе, и опроверг наличие в нем вещества рутений-106.

«Мы дополнительно разобрались в ситуации, поскольку много слухов. А у определенной категории людей даже паника на почве радиофобии из-за публикаций о рутении-106 (Ru-106). Мы привлекли специалистов-физиков, Госгидромет, Роспотребнадзор и представителей Росатома.

Ключевой и однозначный вывод следующий: источник – не ПО «Маяк».

При переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), выделенный из ОЯТ рутений всегда содержит примеси других радиоактивных элементов. Поэтому любая утечка Ru-106 будет фиксироваться только «в компании» еще с чем-то радиоактивным, «сольно» на предприятиях по переработке ОЯТ, каковым является ФГУП «Маяк», расположенный в Озерске, он не возникает. Если бы радиоактивный изотоп рутения «вырвался на волю» с «Маяка», вместе с ним должны быть зафиксированы и другие радиоактивные элементы. Это однозначное заключение специалистов физиков.

Ru-106 в «чистом» виде способен появиться только в результате работы ускорителей или циклотронов. В чистом виде, а именно так он фиксировался приборами в Европе, радиоактивный рутений используется в медицинских целях, для которых получают на циклотронах его предельную концентрацию, или в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля для космических спутников.

Теперь о том, где источник загрязнения.

На момент первых сообщений в Европе Система мониторинга Росгидромета и Система радиационного контроля Росатома наличие рутения-106 не фиксировали. В тоже время на основе подтвержденных данных из стран Европы, получаемых МАГАТЭ, в этот же период времени концентрация Ru-106 в Румынии составляла 145 тысяч микробеккерелей на кубический метр, в Италии 54,3 тысячи микробеккерелей на кубический метр, Украине 40 тысяч микробеккерелей на кубический метр. На Урале и в Челябинской области – ноль. Выводы, где находился источник, напрашиваются сами собой. Все эти данные подтвердило МАГАТЭ в своем обобщенном докладе, который сегодня уже есть в открытом доступе в интернете.

При этом я хочу обратить ваше внимание на важный факт, о котором еще не сообщалось. По данным челябинского управления Госкомгидромета 25 сентября, до того, как европейцы спохватились, и затем безответственно начали обвинять во всех грехах Россию, были зафиксированы незначительные концентрации рутения-106 на некоторых постах контроля в Челябинской области. Полученные данные были в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы для человека по рутению, и не представляли какой-либо опасности для здоровья и жизни людей.

Была проведена проверка, которая показала, что это не связано с деятельностью ПО «Маяк». Это был транзитный рутений!

Его источником не являлось ни одно предприятие, находящееся на территории Челябинской области, включая ПО «Маяк». Источник находился где-то за тысячи километров от Урала. Голословно заявлять, где именно, в отличие от тех же немцев, я не буду.

Дополнительно после получения всего объема информации специалистами ПО «Маяк» проведены обследование радиационной обстановки на территории предприятия и в зоне наблюдения ПО «Маяк» и проверка систем непрерывного контроля выбросов.

Проверка показала, что превышения поступления радионуклидов со стороны ФГУП «ПО «Маяк» в атмосферу не зарегистрировано. Не было и сейчас нет никаких отклонений от радиационной обстановки в регионе», – подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/oleg-klimov-na-urale-i-v-chelyabinskoy-oblasti-sistemy-monitoringa-atmosfernogo-vozduha