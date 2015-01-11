Танцуют и лепят вареники одинаково вдохновенно

В минувшее воскресенье в арт-кафе ДК «Маяк» прошёл кулинарный квест, в котором приняли участие дети, занимающиеся в хореографической студии «Вдохновение».

Девочек, составляющих основу данной студии, встретила «помощница лучшего повара Франции Огюста Густо» (персонаж мультфильма «Рататуй»), чью роль достойно исполнила Ирина Стрижова.

Участницы квеста отвечали на её вопросы, разгадывали кулинарный кроссворд, готовили оригинальные канапе, которыми затем угощали своих мам, разыскивали на территории арт-кафе необходимые аксессуары для логичного продолжения этого увлекательного приключения.

Затем юные кулинары раскатывали тесто и лепили вареники, веселились и танцевали в соседнем классе, а также с удовольствием слушали восходящую звёздочку ДК «Маяк», лауреата областных и международных конкурсов Мариэтту Киргетову.

В завершение квеста девочки отведали вареники, приготовленные своими руками, и ушли домой, пребывая в отличном настроении.

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