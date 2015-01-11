Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

Озёрск:
28 октября
ДК Маяк
«Уральский Кубок» по атлетическому фитнесу!
С 10-ти утра в зрительном зале пройдут отборочные соревнования по фитнесу и бодибилдингу (вход свободный!)
В 12 часов в фойе 2-го этажа в жиме лёжа начнут соревноваться спортсмены – пауэрлифтеры.
Ну а в 17-00 – начало финальных соревнований по бодибилдингу и фитнесу в зрительном зале!
Спорт
28 октября
Кск Лидер
Мини-футбол
Начало 19-00
Открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд.
Начало матчей:
Спартак - Фортуна
Энергия – АТЭЦ
28 и 29 октября
Кск Лидер
Баскетбол
Кубок Озерского городского округа.
Суббота:
Начало матчей в 15-00:
Спутник - Ракета
Наука - Озёрские Барсы
Мирный Атом - Эмерком
Фортуна – Восход
Воскресенье: начало 14-00,
Озёрские Барсы - Фортуна
Кудесник – Ракета
Мини-футбол
Открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд.
Суббота 19-00
Спартак - Фортуна
Энергия – АТЭЦ
Воскресенье 19-00
Джинн - Эмерком
Факел – Технезис
29 октября
Кск Лидер
Волейбол
Первенство
Озерского городского округа,
в зачет «11-ой Спартакиады «Здоровье», среди женских команд ветеранов,
сезона 2017года.
Начало соревнований в 10-00 - 3 тур:
Прометей - Восход -1
Медик - Восход - 2
Огонек - Восход -1
Челябинск:
До 31 декабря с 10 до 19ч
Дом-аквариум
Место: ул. 60-летия Октября, 11 (парк Тищенко)
Возрастные ограничения: 0+
УникальныйДом Аквариум приглашает окунуться в подводный мир и посмотреть 3 выставки: основной зал, который насчитывает более 80 пресноводных рыб,морскую выставку, террариум, также оценить коллекцию паукообразных,среди них есть и достаточно редкие, обитающие в разных уголках планеты.
с 27 октября до 3 ноября
15:00-19:00
Галерея современного искусства OkNo gallery
Коллективная выставка «Мифологика» — результат сотрудничества семи художников из Москвы, Владимира, Екатеринбурга, Иркутска, Якутска и Челябинска. Осенью 2015 года они объединились в своеобразную онлайн-лабораторию для исследования близкой им темы мифа как инструмента изучения региона. Впервые их совместный выставочный проект был представлен в августе 2016-го в стенах фотографического музея «Дом Метенкова» в Екатеринбурге. Каждая из включенных в экспозицию работ демонстрирует собственное прочтение локальной мифологии.
Модный сезон 2017. Ярмарка
с 26 октября до 29 октября
с 10:00 до 19:00
Мегаполис, выставочный центр
Только четыре дня во ДС «Юность» (Свердловский пр., 51) будут представлены лучшие товары легкой промышленности от российских и зарубежных производителей, новинки парфюмерии и косметики, а также продукты питания.
Экспозиция, посвящённая ХК «Трактор»
до 29 декабря
10:00-19:00
Музей ХК «Трактор»
Возрастные ограничения: 0+
Экспозиция полностью посвящена прошлому сезону и «Трактору» нынешнего образца. Представлены множество красочных фотографий, Кубок континента, личные вещи Евгения Кузнецова и Евгения Катичева. Интересным дополнением экспозиции стали гипсовые отпечатки рук всех хоккеистов нынешней команды.
Екатеринбург
28 и 29 октября
Фестиваль творчества, красоты и здоровья
Уже 28 и 29 октября в Екатеринбурге вновь пройдет знаменитый фестиваль творчества, красоты и здоровья Green Market. На площадке уральского центра развития дизайна в самом центре города соберутся более 100 дизайнеров, гастрономов и творцов, чтобы представить гостям и жителям города свои уникальные товары и услуги!
28 октября
Накануне самой жуткой ночи года пройдет «Veloween 2017». На этот ужасающий костюмированный велопробег, посвященный Хэллоуину, соберутся педальные монстры города всех мастей.
Стартуют жуткие покатушки в 20:00 от ресторана «Бургер Кинг» на перекрестке улиц Малышева и 8 марта, где каждый участник велопробега сможет навести устрашающий макияж и переодеться в свой ужасающий костюм.
До 12 ноября
IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства
В пространстве Приборостроительного завода открылись выставки Жоана Рибаса, Жени Чайки, Дмитрия Москвина, Анны Литовских и других известных кураторов. Кроме выставок, в рамках биеннале пройдут кинопоказы и перформансы, гостей ждёт премьера оригинального музыкального проекта «Огни Урала», серия спектаклей санкт-петербургского театра Post и специальная детская программа. Все желающие смогут принять участие в образовательных мероприятиях — лекциях, мастер-классах, экскурсиях и круглых столах, посвящённых современному искусству Урала
До 29 октября
Очередная ярмарка «Иван-да-Марья» соберёт гостей в Центре международной торговли. Посетители смогут выбрать что-то из товаров, которые были созданы мастерами и ремесленниками со всей России. Кроме того, организаторы приготовили богатую культурную программу: все пришедшие смогут послушать хорошую музыку, которая будет литься с ярмарочной сцены, посмотреть отличные шоу-программы, поучаствовать в творческих мастер-классах.
Подготовила Александра Лебедева