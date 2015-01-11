Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

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А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

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| Новости » Культура » Афиша

Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

Озёрск:

28 октября

ДК Маяк

«Уральский Кубок» по атлетическому фитнесу!

С 10-ти утра в зрительном зале пройдут отборочные соревнования по фитнесу и бодибилдингу (вход свободный!)

В 12 часов в фойе 2-го этажа в жиме лёжа начнут соревноваться спортсмены – пауэрлифтеры.

Ну а в 17-00 – начало финальных соревнований по бодибилдингу и фитнесу в зрительном зале!

Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

Спорт

28 октября

Кск Лидер

Мини-футбол

Начало 19-00

Открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд.

Начало матчей:

Спартак - Фортуна

Энергия – АТЭЦ

28 и 29 октября

Кск Лидер

Баскетбол

Кубок Озерского городского округа.

Суббота:

Начало матчей в 15-00:

Спутник - Ракета

Наука - Озёрские Барсы

Мирный Атом - Эмерком

Фортуна – Восход

Воскресенье: начало 14-00,

Озёрские Барсы - Фортуна

Кудесник – Ракета

Мини-футбол

Открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд.

Суббота 19-00

Спартак - Фортуна

Энергия – АТЭЦ

Воскресенье 19-00

Джинн - Эмерком

Факел – Технезис

29 октября

Кск Лидер

Волейбол

Первенство

Озерского городского округа,

в зачет «11-ой Спартакиады «Здоровье», среди женских команд ветеранов,

сезона 2017года.

Начало соревнований в 10-00 - 3 тур:

Прометей - Восход -1

Медик - Восход - 2

Огонек - Восход -1

Челябинск:

До 31 декабря с 10 до 19ч

Дом-аквариум

Место: ул. 60-летия Октября, 11 (парк Тищенко)

Возрастные ограничения: 0+

УникальныйДом Аквариум приглашает окунуться в подводный мир и посмотреть 3 выставки: основной зал, который насчитывает более 80 пресноводных рыб,морскую выставку, террариум, также оценить коллекцию паукообразных,среди них есть и достаточно редкие, обитающие в разных уголках планеты.

Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

 

с 27 октября до 3 ноября

15:00-19:00

Галерея современного искусства OkNo gallery

Коллективная выставка «Мифологика» — результат сотрудничества семи художников из Москвы, Владимира, Екатеринбурга, Иркутска, Якутска и Челябинска. Осенью 2015 года они объединились в своеобразную онлайн-лабораторию для исследования близкой им темы мифа как инструмента изучения региона. Впервые их совместный выставочный проект был представлен в августе 2016-го в стенах фотографического музея «Дом Метенкова» в Екатеринбурге. Каждая из включенных в экспозицию работ демонстрирует собственное прочтение локальной мифологии.

Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

 

Модный сезон 2017. Ярмарка

с 26 октября до 29 октября

с 10:00 до 19:00

Мегаполис, выставочный центр

Только четыре дня во ДС «Юность» (Свердловский пр., 51) будут представлены лучшие товары легкой промышленности от российских и зарубежных производителей, новинки парфюмерии и косметики, а также продукты питания.

Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

 

Экспозиция, посвящённая ХК «Трактор»

до 29 декабря

10:00-19:00

Музей ХК «Трактор»

Возрастные ограничения: 0+

Экспозиция полностью посвящена прошлому сезону и «Трактору» нынешнего образца. Представлены множество красочных фотографий, Кубок континента, личные вещи Евгения Кузнецова и Евгения Катичева. Интересным дополнением экспозиции стали гипсовые отпечатки рук всех хоккеистов нынешней команды.

Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

Екатеринбург

28 и 29 октября

Фестиваль творчества, красоты и здоровья

Уже 28 и 29 октября в Екатеринбурге вновь пройдет знаменитый фестиваль творчества, красоты и здоровья Green Market. На площадке уральского центра развития дизайна в самом центре города соберутся более 100 дизайнеров, гастрономов и творцов, чтобы представить гостям и жителям города свои уникальные товары и услуги!

28 октября

Накануне самой жуткой ночи года пройдет «Veloween 2017». На этот ужасающий костюмированный велопробег, посвященный Хэллоуину, соберутся педальные монстры города всех мастей.

Стартуют жуткие покатушки в 20:00 от ресторана «Бургер Кинг» на перекрестке улиц Малышева и 8 марта, где каждый участник велопробега сможет навести устрашающий макияж и переодеться в свой ужасающий костюм.

Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

До 12 ноября

IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства

В пространстве Приборостроительного завода открылись выставки Жоана Рибаса, Жени Чайки, Дмитрия Москвина, Анны Литовских и других известных кураторов. Кроме выставок, в рамках биеннале пройдут кинопоказы и перформансы, гостей ждёт премьера оригинального музыкального проекта «Огни Урала», серия спектаклей санкт-петербургского театра Post и специальная детская программа. Все желающие смогут принять участие в образовательных мероприятиях — лекциях, мастер-классах, экскурсиях и круглых столах, посвящённых современному искусству Урала

Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

 

До 29 октября

Очередная ярмарка «Иван-да-Марья» соберёт гостей в Центре международной торговли. Посетители смогут выбрать что-то из товаров, которые были созданы мастерами и ремесленниками со всей России. Кроме того, организаторы приготовили богатую культурную программу: все пришедшие смогут послушать хорошую музыку, которая будет литься с ярмарочной сцены, посмотреть отличные шоу-программы, поучаствовать в творческих мастер-классах.

Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

 

Подготовила Александра Лебедева

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