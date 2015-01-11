Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов

Озёрск:

28 октября

ДК Маяк

«Уральский Кубок» по атлетическому фитнесу!

С 10-ти утра в зрительном зале пройдут отборочные соревнования по фитнесу и бодибилдингу (вход свободный!)

В 12 часов в фойе 2-го этажа в жиме лёжа начнут соревноваться спортсмены – пауэрлифтеры.

Ну а в 17-00 – начало финальных соревнований по бодибилдингу и фитнесу в зрительном зале!

Спорт

28 октября

Кск Лидер

Мини-футбол

Начало 19-00

Открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд.

Начало матчей:

Спартак - Фортуна

Энергия – АТЭЦ

28 и 29 октября

Кск Лидер

Баскетбол

Кубок Озерского городского округа.

Суббота:

Начало матчей в 15-00:

Спутник - Ракета

Наука - Озёрские Барсы

Мирный Атом - Эмерком

Фортуна – Восход

Воскресенье: начало 14-00,

Озёрские Барсы - Фортуна

Кудесник – Ракета

Мини-футбол

Открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд.

Суббота 19-00

Спартак - Фортуна

Энергия – АТЭЦ

Воскресенье 19-00

Джинн - Эмерком

Факел – Технезис

29 октября

Кск Лидер

Волейбол

Первенство

Озерского городского округа,

в зачет «11-ой Спартакиады «Здоровье», среди женских команд ветеранов,

сезона 2017года.

Начало соревнований в 10-00 - 3 тур:

Прометей - Восход -1

Медик - Восход - 2

Огонек - Восход -1

Челябинск:

До 31 декабря с 10 до 19ч

Дом-аквариум

Место: ул. 60-летия Октября, 11 (парк Тищенко)

Возрастные ограничения: 0+

УникальныйДом Аквариум приглашает окунуться в подводный мир и посмотреть 3 выставки: основной зал, который насчитывает более 80 пресноводных рыб,морскую выставку, террариум, также оценить коллекцию паукообразных,среди них есть и достаточно редкие, обитающие в разных уголках планеты.

с 27 октября до 3 ноября

15:00-19:00

Галерея современного искусства OkNo gallery

Коллективная выставка «Мифологика» — результат сотрудничества семи художников из Москвы, Владимира, Екатеринбурга, Иркутска, Якутска и Челябинска. Осенью 2015 года они объединились в своеобразную онлайн-лабораторию для исследования близкой им темы мифа как инструмента изучения региона. Впервые их совместный выставочный проект был представлен в августе 2016-го в стенах фотографического музея «Дом Метенкова» в Екатеринбурге. Каждая из включенных в экспозицию работ демонстрирует собственное прочтение локальной мифологии.

Модный сезон 2017. Ярмарка

с 26 октября до 29 октября

с 10:00 до 19:00

Мегаполис, выставочный центр

Только четыре дня во ДС «Юность» (Свердловский пр., 51) будут представлены лучшие товары легкой промышленности от российских и зарубежных производителей, новинки парфюмерии и косметики, а также продукты питания.

Экспозиция, посвящённая ХК «Трактор»

до 29 декабря

10:00-19:00

Музей ХК «Трактор»

Возрастные ограничения: 0+

Экспозиция полностью посвящена прошлому сезону и «Трактору» нынешнего образца. Представлены множество красочных фотографий, Кубок континента, личные вещи Евгения Кузнецова и Евгения Катичева. Интересным дополнением экспозиции стали гипсовые отпечатки рук всех хоккеистов нынешней команды.

Екатеринбург

28 и 29 октября

Фестиваль творчества, красоты и здоровья

Уже 28 и 29 октября в Екатеринбурге вновь пройдет знаменитый фестиваль творчества, красоты и здоровья Green Market. На площадке уральского центра развития дизайна в самом центре города соберутся более 100 дизайнеров, гастрономов и творцов, чтобы представить гостям и жителям города свои уникальные товары и услуги!

28 октября

Накануне самой жуткой ночи года пройдет «Veloween 2017». На этот ужасающий костюмированный велопробег, посвященный Хэллоуину, соберутся педальные монстры города всех мастей.

Стартуют жуткие покатушки в 20:00 от ресторана «Бургер Кинг» на перекрестке улиц Малышева и 8 марта, где каждый участник велопробега сможет навести устрашающий макияж и переодеться в свой ужасающий костюм.

До 12 ноября

IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства

В пространстве Приборостроительного завода открылись выставки Жоана Рибаса, Жени Чайки, Дмитрия Москвина, Анны Литовских и других известных кураторов. Кроме выставок, в рамках биеннале пройдут кинопоказы и перформансы, гостей ждёт премьера оригинального музыкального проекта «Огни Урала», серия спектаклей санкт-петербургского театра Post и специальная детская программа. Все желающие смогут принять участие в образовательных мероприятиях — лекциях, мастер-классах, экскурсиях и круглых столах, посвящённых современному искусству Урала

До 29 октября

Очередная ярмарка «Иван-да-Марья» соберёт гостей в Центре международной торговли. Посетители смогут выбрать что-то из товаров, которые были созданы мастерами и ремесленниками со всей России. Кроме того, организаторы приготовили богатую культурную программу: все пришедшие смогут послушать хорошую музыку, которая будет литься с ярмарочной сцены, посмотреть отличные шоу-программы, поучаствовать в творческих мастер-классах.

Подготовила Александра Лебедева