Челябинские самбистки привезли медали с чемпионата УрФО

Участие приняли более 200 спортсменов из 6 субъектов. Отличные результаты показали студентки Южно-Уральского государственного университета - в весовой категории 64 кг победу одержала Алевтина Гаитова, с серебряными медалями вернулись Виктория Виноградова (56 кг) и Алия Гатиятова (68 кг). В весовой категории 56 кг бронзовую медаль завоевала Наре Гасранян. Участие в чемпионате приняли: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Курганская область, Тюменская область и Свердловская область. Добавим, 16 ноября Челябинская область во второй раз отметит Всероссийский день самбо – самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие по самбо. В турнире примут участие свыше 100 спортсменов со всех муниципалитетов области, а также из близлежащих городов Урала. В 2016 году соревнования, приуроченные к Всероссийскому Дню самбо, прошли в 100 городах России. Для справки: Самбо (самозащита без оружия) − вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР. Впервые празднование Всероссийского дня самбо состоялось в 2008 году, когда отечественному виду спорта исполнилось 70 лет.