Преображение Озёрска начинается с дворов

Наш Озёрск преображается.

Несмотря на все кризисы и критику.

И очень хорошо, что все чаще преображение города - это заслуга его обычных жителей.

Ну, может быть, не совсем обычных... Чуть более позитивных и инициативных, не тратящих время на обсуждение кризиса и критику других, а использующих любую возможность для реализации своих идей.

В этом году такой возможностью для преобразования города стала программа "Формирование комфортной городской среды".

И одними из активистов, которые подали заявку на участие в ней, были жители двора по Свердлова, 3, 5 и Блюхера, 15.

Они подготовили проект, провели собрания, переубедили негативно настроенных соседей, прошли все квесты, заготовленные администрацией, приняли непосредственное участие в строительстве площадки... И вчера, 5 ноября, наконец-то её открыли.

Несмотря на снег и мороз, несмотря на усталость (моральную и физическую), они устроили настоящий праздник для жителей своего и окрестных дворов. Мало того, угощали всех желающих чаем и собственноручно приготовленными пирогами и сладостями.

В рамках праздника были сказаны слова благодарности всем, кто помог инициативной группе реализовать свой проект: Анатолию Ивановичу Лободе, Равилю Ахметовичу Сафарову, Евгению Шитикову, Станиславу Воденко... и даже нашей редакции.

Представляем вам небольшой фоторепортаж с открытия - https://vk.com/album19592590_248928935

А желающим узнать подробнее о ходе реализации проекта предлагаем посмотреть наше интервью с Надеждой Лемтюгиной, членом совета дома по Свердлова, 3 - https://www.youtube.com/watch?v=a1VT9LjIPm4 (которое мы снимали еще в октябре).

П.С. Большое спасибо всем, кто делает наш город лучше! Как я мечтаю, чтобы нас таких было больше.

Озерск.ру