В Кыштыме пожар уничтожил часть бизнеса. Не исключено, что это был поджог

Крупный пожар произошёл на базе вторсырья на улице Механической, владельцем которой является кыштымский предприниматель Виталий Прохоров.

Сообщение о полыхающих складах поступило в пожарную часть № 38 в минувшую субботу в два часа ночи.

– Огнём полностью уничтожен один ангар для складирования вторичного сырья – ПЭТ-тары и картона, три прессовочных станка, электронные весы, хозпостройка, – говорит начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – Последствия пожара удалось ликвидировать только в 16 часов 45 минут пятого ноября.

Причиной пожара стал так называемый посторонний источник огня. Не исключено, что речь может идти о поджоге. К такому заключению пришли специалисты испытательной пожарной лаборатории из города Челябинска, которые специально были вызваны в Кыштым.

В настоящее время по данному факту проводят проверку и отдел надзорной деятельности, и полиция. По данным отдела надзорной деятельности № 13 по Кыштыму, ущерб составил более трёх миллионов рублей.

Как сказал сайту "КР" сам Виталий Прохоров, эта сумма может быть ещё больше. При этом ничего из уничтоженного пожаром имущества не было застраховано.

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