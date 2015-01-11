Омбудсмен простит губернатора помочь впавшей в кому в Таиланде челябинке

В конце октября жительница Челябинска Марина Логинова пострадала во время поездки на велосипеде по острову Ко-Чанг в Таиланде. Сейчас она находится в коме, деньги, предусмотренные страховкой, закончились, и ей требуется транспортировка на родину. Для помощи Марине Логиновой ее друзья обратились к Уполномоченному по правам человека Челябинской области Маргарите Павловой.

Как рассказала Алена О., подруга Марины, на сегодняшний день стало известно, что после проведения МРТ в ближайшее время потребуется еще одна операция по удалению гематом. Предполагаемая сумма операции — 150 тысяч бат, примерно 300 000 рублей. «В социальных сетях объявлен сбор средств, но мы понимаем, что в последующем могут потребоваться большие суммы денег, а это собрать нереально». Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова направила обращение Татьяне Москальковой, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, и губернатору области Борису Дубровскому с просьбой ускорить решение вопроса о выделении спецборта для отправки пострадавшей на родину. — передает пресс-служба южноуральского омбудсмена.

Напомним, как сообщил супруг женщины, у транспорта отказали тормоза. Марина упала и получила серьезную травму головы, ее срочно доставили в больницу, провели две операции. Однако результатом травмы стала кома. Жизнь пострадавшей поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pomosh-postradavshei-v-tailande/