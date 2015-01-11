Из-за устройства подземного газопровода перекроют ул. Герцена

Университет третьего возраста
Благоустройство двора по Свердлова, 3.
А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей
58 мегатон
Озерск. Осень
Интервью с Анной Крившиной
Об уплате имущественного налога
О новом театральном сезоне
Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко
Старт программы по благоустройству
Интервью о нормативах потребления воды
Интервью со Станиславом Воденко
Интервью с главой Кыштыма
День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017
Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017
ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов
Интервью с Артуром Гавриловым
Интервью с директором театра
Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года
Председатель Совета ветеранов о Дне Победы
О работе Службы по делам молодежи
О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»
УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017
Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017
Разговор о судьбе ЮУрГУ
Союз садоводов Озёрска
Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017
Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017
Мартовский кот
Интервью с Т.Лященко 27.02.17
Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17
Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17
Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02
Актуальный комментарий В. Чудова 13.02
Интервью с Надеждой Братцевой
Интервью с Лилией Солодовниковой
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017
Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017
Встречаем 2017!
Кыштым как центр туризма
Интервью Деда Мороза
Пресс конференция 19 декабря 2
Пресс конференция 19 декабря 1
Интервью с Ю.В.Куликовой
Интервью с В.А.Вельке
Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16
Интервью с А.В.Печёнкиным
Интервью с В.Р.Каримовым
Интервью с А.Д.Лучниковым
Интервью с Луизой Белой
Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11
Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11
Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11
Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11
Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11
Посёлок Новогорный с высоты
2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10
1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10
Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10
Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10
Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10
Творческая встреча с Владимиром Царьковым
Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой
Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10
Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой
Горнолыжный комплекс "Егоза"
Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10
Пресс-конференция в театре "Наш дом"
Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09
Актуальный комментарий О. Костикова 26.09
Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика
4 Секреты манипуляции Наркотики
3 Секреты манипуляции Табак
2 Секреты манипуляции Алкоголь
1 История одного обмана
Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"
Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09
Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09
Актуальный комментарий О.Костикова 05.09
Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08
Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08
О.Ланге о подготовке к учебному году
Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08
Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08
Актуальный комментарий О. Костикова 08.08
Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08
Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07
Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07
Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07
Онлайн с А.М.Каюриным 7.07
Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07
Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07
Актуальный комментарий А.Пименова 4.07
С И Васильева на Последнем звонке в шк 38
А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38
Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее
Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05
Концерт Ирины Крутовой в Озёрске
Парад Победы в Озёрске
Пасха в Озёрске
Первомай в Озёрске
Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16
А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16
Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16
OzerskDanceFestival 17/04/16
Актуальный комментарий О.Костикова 15.04
Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04
Информационный тв-канал
Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04
Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03
А.Шенберг "Сон о войне"
А.Шенберг о своём творческом выборе
В. Кулик о "Трамвае "Желание"
Актуальный комментарий. 20.03.2016
А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ
А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА
Полёт над ночным Озёрском
И.А. Баринова в Озёрске
Актуальный комментарий 9.03.2016
Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог
Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов
Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами
Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02
Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02
Е. Щербаков о вывозе снега 15.02
Брифинг 8.02.2016
Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково
Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым
О новом начальнике УКСиБа
Видеовпечатления о Егозе
О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015
И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015
Главы о приоритетах. 11.01.2015
Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015
Брифинг глав города. 28.12.2015
Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год
Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15
Сокращаем все, что можно! 14.12.15
Оснежение ГЛК "Егоза"
День города
Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15
Главы о проекте бюджета. 7.12.15
Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015
Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015
Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"
Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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Уважаемые жители Озерского городского округа!
В связи с выполнением земляных работ ООО «ОзерскГазСтрой» по устройству подземного газопровода, будет временно перекрыто движение по ул. Герцена - на участке от ул. Свердлова до ул. Строительная - с 10.11.2017 г. по 20.11.2017 г.
Информация предоставлена УКСиБ
Ключевые теги: перекрытие улицы.
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