Из-за устройства подземного газопровода перекроют ул. Герцена

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В связи с выполнением земляных работ ООО «ОзерскГазСтрой» по устройству подземного газопровода, будет временно перекрыто движение по ул. Герцена - на участке от ул. Свердлова до ул. Строительная - с 10.11.2017 г. по 20.11.2017 г.

Информация предоставлена УКСиБ