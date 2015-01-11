Вероника Скворцова посетила перинатальный центр в Челябинске

Экскурсию по клинике для главы федерального ведомства провели министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев и главный акушер-гинеколог регионального минздрава, главврач перинатального центра Юрий Семенов. «Впечатления прекрасные. Я не увидела недостатков. Это полноценный перинатальный центр со всеми возможными подразделениями, – отметила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. – Хотелось бы поздравить Челябинскую область с новым ЭКО-центром. Он проработал всего год, а результативность уже превышает 33% – один из лучших показателей в стране. Прекрасно подготовленные профессионалы и очень хорошее оснащение. Центр очень хорошо продуман по логистике. Операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием, в том числе отечественным – это хочется отметить особо. Это реально головное учреждение для области. И оно сформировало систему из всех 42 учреждений трех уровней. Сформирована единая информационная база данных всех беременных женщин, стоящих на учете. Это то, что позволило существенно снизить младенческую смертность – на 16 – 17 процентов. Здесь есть изюминки, которые носят межрегиональное значение. Это хирургия, как фетальная (внутриутробная), так и неонатальная (сразу после рождения), за этой помощью к вам едут из других регионов. Вторая изюминка – прекрасно отложенная методология оказания помощи в случае резус-конфликта матери и ребенка». Напомним, программа развития перинатальных центров в Российской Федерации предусматривала строительство в 2013-2016 годах 32 перинатальных центров в 30 регионах, в том числе в Челябинской области. Новое здание Челябинского ОПЦ на 130 коек открылось 1 октября 2016 года. Общая площадь здания перинатального центра превысила 25 тысяч квадратных метров. Стоимость проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию перинатального центра Челябинской области составила более 3 миллиардов рублей (более 1,8 – средства федерального фонда ОМС и более 1,2 – средства бюджета Челябинской области). Для нужд перинатального центра закуплено более 26 тысяч единиц медицинского оборудования и инвентаря (из них более 10 тысяч единиц отечественного производства). В структуре перинатального центра открылось отделение вспомогательных репродуктивных технологий с лабораторией экстракорпорального оплодотворения, благодаря чему стало возможным ведение пациенток с бесплодием как на этапе подготовки к беременности, так и во время беременности, в родах и в послеродовом периоде с последующим анализом эффективности процедуры ЭКО и исходов беременности после применения вспомогательных репродуктивных технологий. Введение в эксплуатацию нового перинатального центра позволило усовершенствовать трехуровневую систему оказания медицинской помощи матерям и новорожденным, сконцентрировать оказание медицинской помощи беременным женщинам группы высокого риска на базе современной высокотехнологичной клиники. По итогам 10 месяцев 2017 года в перинатальном центре принято 4282 – 14% от всех родов Челябинской области. Также за этот период врачи ОПЦ приняли 703 преждевременных родов – это 34,7% от общего числа преждевременных родов в регионе. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области