Молодежная сборная России одержала вторую подряд победу в суперсерии с Канадой

В Северной Америке продолжается суперсерия между молодежными сборными России и Канады. После первого противостояния с командой Канада WHL, которое завершилось 1:1, подопечные Валерия Брагина вышли против сборной OHL. Первый матч остался за россиянами — 5:2.Канадцы более чем в 2 раза перебросали соперника, почти в 3 раза меньше удалялись, но это не помогло им взять верх. В первом периоде они реализовали буллит силами Тейлора Рэддиша, пропустили дважды от Дмитрия Саморукова и Артема Манукяна. Во втором — Адам Машерин сравнял счет, а затем забивали только россияне. Артем Манукян оформил дубль, две шайбы провел Алексей Полодян. Последний гол был забит в пустые ворота.В заявку на встречу попал голкипер «Челмета» Владислав Сухачев, но на лед он не выходил. Играли челябинцы Александр Шепелев, Дмитрий Алексеев.Следующий матч между Россией и командой Канады OHL состоится 14 ноября.

Источник: https://www.1obl.ru/news/khokkey/canada-ohl-russia-2-5/