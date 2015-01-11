Учащиеся из Челябинской области на весь мир рассказывают о профессиях будущего и продвигают свою школу

Талантливые учащиеся из разных населенных пунктов Челябинской области делают видеопрезентации о профессиях будущего, которые предстоит изучить профессорам учебных заведений и ученым российских лабораторий. К примеру, старшеклассники из школы № 32 города Озерска мечтают в будущем стать архитекторами смарт-сетей и разработчиками облачных решений.

«Мы хотим понять, какое будущее видят те, кому предстоит стать молодыми специалистами. Нужно отметить, что не все хотят стать гуманитариями. Наоборот, тенденции меняются. Дети хотят идти в науку, а не становиться менеджерами, адвокатами или банковскими служащими», - рассказывают авторы проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном».

Ролики уже сейчас доступны всем желающим. Их можно увидеть на сайте testdrive.urfu.ru. Авторы самых интересных видео смогут во время зимних каникул поехать в Екатеринбург, встретиться с известными учеными и лично рассказать о профессиях будущего. Выбирать 300 победителей будет Интернет-сообщество с помощью «лайков», а также экспертное жюри, в состав которого войдут профессора и ученые. Ребята уже вовсю продвигают свои ролики среди друзей и знакомых, чтобы те смогли проголосовать за них.

«Основной съемочной площадкой ребят стали их школы. Зрители могут посмотреть, как сегодня выглядят учебные заведения не только в Челябинской области, но и по всей стране», - отмечают организаторы.

По мнению авторов проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном», в будущем эти ролики могут помочь скорректировать образовательную программу системы высшего образования в России.

«Раньше, когда на лекции приходили студенты, то преподаватель давал им определенные знания, после чего были контрольные мероприятия. Сегодня эта система уходит в прошлое. Сейчас студенты учатся у преподавателя, а преподаватель учится у студентов, которые имеют возможность уже с 1 курса получать опыт работы по своей специальности. Кроме этого ребята могут развиваться благодаря современным технологиям. Это раньше надо было проводить время в библиотеках, сейчас же можно через Интернет, к примеру, побывать онлайн на лекции Билла Гейтса», - рассказывают организаторы проекта.

Напомним, что это будет уже шестой «Тест-драйв в Уральском федеральном». За проектом следят руководители высших учебных заведений со всей страны и руководители крупных компаний, которые ищут себе талантливые кадры. За 6 лет проекта одаренные ребята внесли целый ряд предложений по улучшению системы образования, часть из них уже используется в вузах.

Пресс-служба проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном"