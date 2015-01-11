18+. Озёрск находится в стадии генерализированной эпидемии по ВИЧ

Елена Аркадьевна Самошкина, завотделением по борьбе с ВИЧ-инфекцией ЦМСЧ-71, курирует вопросы, связанные с распространением и лечением ВИЧ в Озёрске в 2002 года... И именно она всегда обращала внимание на актуальность этой проблемы в Озёрске. Мы бы даже сказали - била в набат. Особенно тогда, когда Озёрск вышел в лидеры по области по количеству новых случаев.

И вот сейчас когда проблема высокой заболеваемости СПИДом в России стала обсуждаться в всей мировой прессе, мы решили пригласить Вас в нашу стадию и поговорить о наболевшем.

В интервью Озёрск.ру Елена Аркадьевна затронула самые животрепещущие вопросы по этой теме: какое место по количеству заболевших, в т.ч. вновь заболевших, ВИЧ и СПИД Озёрск занимает в 2017 году; кто чаще всего становится жертвой заболевания; какие меры предпринимаются в масштабе страны и округа для предотвращения распространения ВИЧ и для лечения заболевших; осознают ли озерчане и россияне серьезность проблемы; насколько серьезно относятся к своему здоровью. Видео рекомендовано для просмотра лицам старше 18 лет.