Способ управления выберут за жильцов

Местные власти могут получить возможность назначать домам управляющие компании (УК). Минстрой подготовил проект постановления правительства, который позволит органам местного самоуправления самостоятельно назначать УК в том случае, если объект остался без управления. Согласно существующим правилам новую компанию выбирают в ходе конкурса. Но на практике схема не всегда работает — есть дома, управлением которыми не занимается никто. Учитывая, что в ходе ужесточения требований к управляющим организациям многие из них могут покинуть рынок, предложенный Минстроем механизм может оказаться востребованным.

Местные власти смогут сами назначать управляющую компанию, если способ управления жильцы так и не выбрали. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство строительства и ЖКХ. Подобный механизм может применяться в тех случаях, когда со старой УК по каким-то причинам был расторгнут договор (например, она лишилась лицензии), а новую жильцы так и не смогли выбрать.

Согласно существующим правилам, если собственники квартир не определились, кто будет управлять домом, органы местного самоуправления проводят открытый конкурс. «Однако на практике имеются случаи, когда фактически появляется «дом без управления», — отмечается в пояснительной записке.

Как пояснили «Известиям» в Минстрое, муниципалитеты будут назначать временную управляющую организацию, если конкурс на управление конкретным домом не состоялся и ни одна компания не изъявила желания работать с ним. Временная УК может быть назначена на срок не более года для непривлекательных с точки зрения управленцев домов — достаточно старых, располагающихся на дальних территориях или малоквартирных. То же правило действует и для домов, конкурс по которым признан несостоявшимся.

— Сегодня во многих муниципалитетах администрация самостоятельно урегулирует такие ситуации практически в ручном режиме — дают поручения конкретным управляющим компаниям или органам госжилнадзора. Однако необходим механизм, который бы однозначно обеспечивал управлением все дома независимо от их привлекательности с точки зрения бизнеса, — сообщили в Минстрое.

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор полагает, что для управления домами, которые никто не хочет брать в управление, создадут муниципальные компании.

— Это оправданная мера. Я считаю, что УК должны подчиняться администрации и отвечать перед ней, также, в свою очередь, должна быть жесткая ответственность главы города, — отметил он.

Партнер АО «НЭО Центр» Александр Ракша подчеркнул, что в первую очередь механизм призван отладить процесс регулирования возникающих проблем с деятельностью или бездеятельностью управляющих компаний в многоквартирных домах.

— По сути, нововведения позволят избежать ситуации, когда дома вообще не прикреплены к УК или испытывают массу трудностей из-за споров относительно выбора компании. При этом условия, предлагаемые ведомством, имеют весьма гибкие правила — выбранная административной властью УК может быть переизбрана жителями в случае необходимости, — сообщил он.

При этом Александр Ракша отметил, что продолжается тенденция к централизации и сужению рынка управляющих компаний.

— В регионах вопрос компетентности управляющих компаний стоит остро. Можно предположить, что возможность самостоятельно назначать УК в случае, если жители многоквартирных домов вовремя не успели или просто отказались решать этот вопрос, ведет к тому, что большая часть домов будут переданы в ведение угодных местным властям организаций, — прогнозирует Александр Ракша.

Безусловно, расстановка сил на рынке за счет этого может поменяться не в пользу средних и мелких игроков, однако ситуация остается в руках самих собственников, которые всегда могут выбрать новую компанию.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис выступил с прогнозом, что после введения прямых расчетов жильцов с поставщиками коммунальных услуг — сейчас этот механизм активно прорабатывается — рынок могут покинуть 30% управляющих организаций. При таком массовом оттоке в некоторых регионах количество домов, оставшихся без управления, может вырасти в разы. И очевидно, это произойдет, если не дать местным властям возможность самим решать проблемы управления жилищным фондом.

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