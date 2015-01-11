Юные озёрские вокалистки покорили московскую «Розу ветров»

Совсем недавно солистки Образцового коллектива эстрадной песни "Шоу-класс" Киргетова Мариэтта и Талочкина Ольга приехали с финала Международного конкурса "Роза ветров" из Москвы, куда были отобраны после регионального Всероссийского конкурса "Роза ветров. Москва-Челябинск. Транзит" (апрель 2017 г.). В Москве конкурс проходил с 26-31 октября 2017 года. В финале Международного конкурса "Роза ветров" в Москве участвуют только дети, ставшие Лауреатами и Дипломантами 1 степени на отборочных турах в регионах по всей стране. Несмотря на сильную подготовку участников конкурса в Москве, наши девочки достойно представили город Озёрск! Мариэтта Киргетова - Лауреат 1 премии, Талочкина Ольга - Дипломант 2 степени в номинации эстрадный вокал 9-12 лет. Желаем девочкам дальнейших творческих успехов, мужества, достижения поставленных целей в любимом деле!!! Мы вас любим и всегда поддержим!!!....Продолжение следует))

Образцовый коллектив эстрадной песни "Шоу-класс"