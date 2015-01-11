Россиян призвали не покупать новые банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала, поскольку это не коллекционные купюры и их тираж не ограничен.

Об этом заявило Дальневосточное главное управление Банка России.

«Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования», — цитирует сообщение филиала регулятора «РИА Новости».

В ЦБ добавили, что нет никакой надобности покупать новые купюры дороже номинала, поскольку они скоро будут распространены повсеместно.

29 октября портал iz.ru сообщил, что казанский магазин «Мир монет» выставил на продажу купюры номиналом 200 рублей с видами Севастополя по цене выше номинала.

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