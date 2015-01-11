Лучшие выпускники Платформы роста выступят на одной сцене с известными артистами

В «PRO|ДЕЙСТВИИ» приняли участие 45 молодых челябинцев, среди них студенты вузов и старшеклассники. За два месяца 5 команд, которые возглавили опытные волонтеры клуба «Наше место», прошли серьёзные испытания и подготовку. Большинство ребят не имели до участия в проекте добровольческого опыта. Участвуя в «PRO|ДЕЙСТВИИ» они смогли его получить: работали в приютах для животных, проверяли на доступность для людей с инвалидностью улицы города, проводили акцию в детском онкогематологическом центре, помогали по дому молодым колясочникам, учились оказывать первую медицинскую помощь, взаимодействовать с людьми, имеющими самые разные ограничения. «Ребята не просто обучались и практиковались, – отметила организатор «PRO|ДЕЙСТВИЕ» Елена Гришнякова, – они вдохновлялись идеями социального волонтерства, доказывали, что быть волонтером – это честь, которая требует особенного сочетания человеческих качеств». Все два месяца ребят поддерживали и направляли опытные волонтеры клуба «Наше место», они и были капитанами команд. Также их сопровождали наставники-психологи. В течение этого времени команды зарабатывали баллы и на финале будут названы лауреаты проекта. Специальные гости финала «PRO|ДЕЙСТВИЯ» – участники шоу «Импровизация» канала ТНТ Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Арсений Попов. Лучшие выпускники платформы станут участниками импровизаций, которые для них создадут на сцене московские гости.