Водителей и пешеходов призывают к осторожности на дорогах

Уважаемые горожане!

В связи с ухудшением погодных условий, а также дорожной обстановки, во избежание дорожно – транспортных происшествий, водителям и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно – транспортных происшествий уменьшится:

Уважаемые, водители!

• Постоянно содержите транспорт в технически исправном состоянии, обращая особое внимание на исправность тормозов, рулевого управления, освещения, стеклоочистителей, зеркал заднего вида и стёкол кабины;

• Не используйте ТС, если Вы не поменяли «летнюю» резину на «зимнюю»;

• Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, за собственную беспечность порой приходится расплачиваться невинными жертвами;

• Всегда пристегивайтесь сами, а также пристегивайте своих пассажиров ремнями безопасности, детей в возрасте до 12 лет перевозите с использованием специальных удерживающих устройств;

• Видимость ограничена, поэтому движение начинайте только с включенным «ближним» светом фар;

• При торможении не допускайте возникновения «юза» и «заноса». Для этого необходимо останавливать ТС, осуществляя торможение двигателем путем включения пониженной передачи;

• Всегда соблюдайте безопасную скорость, а также безопасную дистанцию до впереди движущегося ТС;

• При скользком пути и ограниченной видимости снижайте скорость движения для обеспечения безопасности, вплоть до полной остановки;

• При приближении к пешеходному переходу, снижайте скорость, а если видите переходящих или приближающихся к пешеходному переходу людей, остановитесь и пропустите их, ведь там могут быть и ваши близкие;

• Будьте очень внимательны, так как при таких погодных условиях, пешеходы будут стараться выбирать возможность пересечения проезжей части по кратчайшему пути, в том числе и в нарушении ПДД РФ;

• Постоянно обращайте внимание на детей, находящихся вблизи проезжей части, ведь эти дети, могут не увидеть движущийся транспорт и выбежать на дорогу;

• Используйте звуковой сигнал для предупреждения дорожно – транспортного происшествия.

Уважаемые пешеходы!

• Несмотря на создавшиеся погодные условия, переходите проезжую часть только по пешеходному переходу или на регулируемом светофором перекрёстке. Так Вы себя обезопасите от попадания в дорожно – транспортное происшествие;

• Не торопитесь, не перебегайте через дорогу. Переходя проезжую часть спокойным ровным шагом и в специально - установленных для перехода местах, Вы, прежде всего, обозначите себя на проезжей части, и ваш переход будет безопасней;

• Носите одежду с отражающимися элементами. В условиях ограниченной видимости, водителю Вас будет легче заметить и вовремя предпринять меры для остановки своего ТС;

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск