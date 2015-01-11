Расширен перечень имущества для поддержки малого бизнеса

Арендные площади предоставляются в рамках имущественной поддержки бизнесу. Всего в перечень вошло 29 объектов капитального строительства, 10 из которых на данный момент свободны от прав третьих лиц и могут быть переданы во владение или пользование предпринимателям. В основном это нежилые помещения и здания площадью от 50 до 1000 квадратных метров, расположенных в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Златоусте, Сосновском и Чебаркульском муниципальных районах. Имущество предоставляется на основании договора аренды, заключаемого по итогам торгов на срок не менее пяти лет. Цена определяется на основании рыночной оценки. С арендатором, надлежащим образом исполняющим свои обязанности, договор может быть перезаключен без аукциона. В дальнейшем предприниматели могут выкупить эти помещения на льготных условиях в рамках действия 159 Федерального закона.