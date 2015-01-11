Губерния Владимир Досаев о соглашении с Большим театром: «Это будет новое дыхание для нашего театра» Подписание соглашения прошло в присутствии министра культуры России Владимира Мединского. По словам директора ЧГАТОБ имени М. И. Глинки Владимира Досаева, переговоры по сотрудничеству с Большим театром России начались еще больше года назад. Тогда речь шла только о передачи декораций спектаклей, которые вышли из репертуара Большого театра. По техническим причинам эти переговоры приостановились. В этом году в Челябинске состоялся Уральский театральный форум. На нем присутствовал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. «По моей просьбе он посетил наш театр, и мы снова вернулись к этому разговору. Постепенно вышли на то, что можем договориться о более плотном, интересном и насыщенном сотрудничестве. Владимир Урин эту идею поддержал. После этого он встречался с министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным и его замом Григорем Цукерманом. Мы пришли к общей договоренности. После форума нашим театром было подготовлено соглашение между правительством Челябинской области в лице губернатора Бориса Дубровского и Большим театром в лице его генерального директора Владимира Урина», – подчеркнул Владимир Досаев. Проект будет поддерживать попечительский совет театра, созданный по инициативе Бориса Дубровского. Также определенную помощь окажет попечительский совет Большого театра, об этом сообщил во время Уральского театрального форума представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Как рассказал директор театра оперы и балета, сотрудничество уже началось. Помимо соглашения был подписан план работы между Большим и оперным театром. В июне следующего года в гала-концерте фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой» должны принять участие двое солистов из московской труппы. А в октябре зрители увидят спектакль из репертуара Большого театра. Им может стать опера «Богема» Дж. Пуччини. Ее премьера на столичной сцене состоится летом. На гастролях в Челябинске состав артистов будет тот же, что и в Москве, также приедет оркестр Большого театра. По дате это будет ориентировочно 19-21 октября 2018 года. Есть также устное согласие об участии московской балетной труппы в фестивале «В честь Екатерины Максимовой». И показе двух челябинских балетных спектаклей на Новой сцене Большого театра. Но это уже планы на 2019 год. Кроме этого составлен план работы, связанный с приездами в Челябинск репетиторов по балету, концертмейстеров по вокалу, хормейстеров. Они будут повышать профессиональный уровень южноуральской труппы. Также Челябинск отправит на обучение в Москву художника по свету и специалиста пошивочного цеха. «В нашем театре, к сожалению, по истечению времени потеряно умение изготавливать балетные пачки. Мы вынуждены заказывать их в других городах. После обучения эту работу можно будет делать в Челябинске. Я надеюсь, что все это поможет театру, он заживет более насыщенной и интересной жизнью. Это будет новое дыхание, которое заметит труппа и, конечно же, зрители, – подчеркнул директор театра оперы и балета Владимир Досаев. – Подобные контакты очень важны. Уверен, что любой театр России пошел бы на такое сотрудничество. Во время подписания соглашения Владимир Урин озвучил Борису Дубровскому, что у него есть большая заинтересованность в том, чтобы оказать содействие в развитии нашего театра, чтобы он вышел на новый уровень. Это политика руководства Большого театра, которое заинтересовано в том, чтобы большое искусство приходило в российские города». Источник: http://pravmin74.ru/novosti/vladimir-dosaev-o-soglashenii-s-bolshim-teatrom-eto-budet-novoe-dyhanie-dlya-nashego-41696 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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