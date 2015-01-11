В самой часто горящей пятиэтажке Кыштыма едва не погиб ребёнок

Речь идёт о многоквартирном доме на улице Юлии Ичёвой, 183, снискавшем дурную славу. Больше половины жильцов нигде не работают и злоупотребляют алкоголем.

– С начала года мы выезжали на возгорания в этот дом 16 раз, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 117 Николай Кузьмин. – На это в общей сложности мы потратили не только много времени, но и как минимум 64 тысячи рублей.

В один из выходных дней рано утром кто-то из жильцов или их гостей поджёг стоящий в коридоре на втором этаже шифоньер, забитый одеждой. Рядом с ним была и другая старая мебель. В результате жильцы четырёх комнат оказались в огненной западне. Благо, огнеборцы подоспели вовремя, сбили пламя и эвакуировали трёх женщин и малолетнего ребёнка, которые самостоятельно не могли спастись.

Едкий дым заполнил и третий, и четвёртый этажи. Оттуда были эвакуированы ещё шестеро человек, в том числе и молодая мама с грудным ребёнком.

Последний раз пожарные выезжали в этот дом в минувшую субботу. Там в очередной раз горел мусор в подвале.

Николай Кузьмин написал письмо на имя главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой с просьбой вынести вопрос проблемного дома на обсуждение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского округа глава сообщила, что создана специальная рабочая группа. Помимо ситуации с частыми пожарами, члены этой комиссии будут разбирать вопросы по долгам за коммунальные платежи.

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Фото из сообщества "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым" соцсети "ВКонтакте"