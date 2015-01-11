О данных мониторинга Росгидромета по содержанию в пробах Рутения-106

Росгидромет сообщает, что в соответствии с Правилами организации и ведения Единой Государственной Автоматизированной Системы Мониторинга Радиационной Обстановки (ЕГАСМРО) на территории Российской Федерации Росгидромет 12 октября 2017 года подготовил и опубликовал еженедельные данные по содержанию радиоактивных элементов на территории России за прошедший период.

Ранее при анализе отобранных проб специалисты Росгидромета обратили внимание на повышение суммарной бета-активности относительно предыдущего периода. По результатам проведенного гамма-спектрального анализа в отобранных пробах был идентифицирован Рутений-106.

Уровни содержания Рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009. Отмечалось, что для данного радионуклида критерии Экстремально Высокого Загрязнения (ЭВЗ) не установлены.

Превышение содержания Рутения-106 в пробах относительно предыдущего периода в «сотни» раз объясняется отсутствием данного радионуклида в предыдущих пробах. Система ЕГАСМРО автоматически отслеживает происходящие изменения и информирует об этом.

Обнаружение даже незначительных концентраций радиоактивных изотопов на территории Российской Федерации свидетельствует о высокой эффективности созданной и эксплуатируемой Росгидрометом системы ЕГАСМРО.

Присутствие следов Рутения-106 также наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы – в Румынии концентрации превышали российские концентрации в 1,5 – 2 раза, в Польше и Италии концентрации были на российском уровне.

Данные мониторинга ЕГАСМРО находятся в открытом доступе и еженедельно обновляются на сайтах www.meteorf.ru, www.egasmro.ru, www.rpatyphoon.ru.

Повышенное внимание к данным мониторинга создалось некоторыми природоохранными организациями в период формирования их бюджетов на следующий год, с целью «повышения» их значимости в глазах общественности, а также неумением данных организаций работать в информационных средах.

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