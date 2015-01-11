В Челябинской области в ноябре 2017 года зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Африканская чума свиней – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних, декоративных свиней и диких кабанов. Возбудитель - вирус, который устойчив во внешней среде и способен сохраняться 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней - в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных; либо в течение 1-5 суток после появления симптомов: повышенная температура тела (до 42°С), учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела. Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кашель кровянистые истечения из носа, судороги, паралич конечностей. Гибель свиней при заражении АЧС до 100%.

Средств для профилактики и лечения болезни не существует!

К вспышкам АЧС (до 45% от общего количества неблагоприятных пунктов по стране) приводит скармливание свиньям не проваренных пищевых отходов. Пищевые отходы подлежат обязательной проварке в течение 30 минут при температуре не менее 70 °С.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Обращение ветеринарной службы к владельцам свиней:

Все, кто имеет в своем хозяйстве свиней, срочно обратитесь в ветеринарную станцию. Тел. 7-82-22.

Информация предоставлена МУ "ПСС ОГО"