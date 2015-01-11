В Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области состоится «горячая линия» по теме «Досудебное урегулирование налоговых споров».
На вопросы налогоплательщиков ответит исполняющий обязанности начальника правового отдела Булаева Ирина Васильевна.
«Горячая линия» состоится 28 ноября 2017 года с 16:00 до 17:00 по телефону 8 (35151) 4-00-30.
Ключевые теги: налоговые споры.
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