В Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области состоится «горячая линия» по теме «Досудебное урегулирование налоговых споров». На вопросы налогоплательщиков ответит исполняющий обязанности начальника правового отдела Булаева Ирина Васильевна. «Горячая линия» состоится 28 ноября 2017 года с 16:00 до 17:00 по телефону 8 (35151) 4-00-30.

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