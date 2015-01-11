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| Новости » Экономика

Жильцам грозят выселением за долги по коммуналке

Долги за коммуналку превысили критическую массу - чиновники сразу в нескольких регионах пригрозили выселить жильцов из квартир, если они не оплатят счета.

В Томской области злостных неплательщиков пообещали переселять в неблагоустроенное жилье. Такими же мерами грозят и омичам. Департамент жилищной политики мэрии Омска напомнил жителям, что право на выселение возникает при долгах за ЖКХ, которые не платятся дольше шести месяцев. А власти Белоярского городского округа Свердловской области и вовсе объяснили, что квартиры нужны для создания маневренного фонда, поэтому должников они терпеть не будут. Администрация посетовала, что предоставляет квартиры по договору социального найма, но жильцы не платят за коммунальные услуги.

Сегодня объем долгов по ЖКХ превышает триллион рублей. Подавляющее большинство граждан (около 95 процентов) исправно платят за коммунальные услуги. А 3 процента жильцов не платят никогда.

Лучше всего платежная дисциплина в городах-миллионниках. А вот в небольших городах и поселках она хромает. Собираемость платежей в 95 процентов - средняя по стране цифра. От региона к региону она серьезно разнится. "Мне прислали из Твери официальные данные, что платят коммуналку только 36 процентов", - говорит исполнительный директор некоммерческого партнерства "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Насколько законно выселять жильцов из квартиры за долги? Согласно статье 90 Жилищного кодекса РФ, если наниматель и проживающие совместно с ним члены семьи в течение более чем 6 месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке. На улице, конечно, оставить не имеют права. Но маневренный фонд есть далеко не во всех городах и надеяться на хорошее жилье взамен не стоит.

Поступить так могут далеко не с каждым гражданином. В зоне риска жильцы квартир, которые предоставлены им по договору социального найма. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги появляются у граждан, проживающих на условиях договора социального найма с момента заключения такого договора. При этом в регионах отмечают, что сложнее всего иметь дело с жильцами, которые занимают квартиры на условиях социального найма еще с советского времени. С ними часто никаких договоров не заключено, а следовательно, и спрашивать с них сложнее. Хотя обязать заплатить или выселить можно и этих жильцов, обязанности у них возникают в связи с фактически сложившимися договорными отношениями социального найма.

Забрать квартиру за долги могут даже у собственника. "Из единственного жилья собственника выселить нельзя", - напоминает Светлана Разворотнева. Но если квартир несколько, одну могут пустить с молотка и погасить долги по коммунальным платежам вырученными деньгами. И, кстати, в этом есть здравый смысл. Среди неплательщиков коммуналки много обладателей инвестиционных квартир. Если недвижимость не используется, то ее собственники считают, что они не пользуются услугами и оплачивать их не должны. Часто они не ходят в принадлежащую им квартиру и даже не видят счетов и долговых квитанций.

Долги по коммуналке - актуальная проблема для очень многих регионов. Не во всех субъектах власти готовы идти на такую жесткую меру, как выселение жильцов из квартир. Воздействовать на неплательщиков пытаются различными способами. Так на Ямале коммунальщики запустили акцию "В Новый год без долгов". С 1 декабря по 10 января жителям региона предложили уплатить задолженность без начисления пени. А жителям Камчатки пригрозили отключить электричество за долги. На севере Красноярского края, в Норильске, начали ограничивать водоотведение. Работы по установке заглушки, стоимостью более 7 тысяч рублей, тоже лягут на плечи должника. А кому и этого окажется мало, обещают оставить без света.

https://rg.ru

Ключевые теги: долги, коммунальные платежи, выселение.

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