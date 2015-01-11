Светлых дворов в округе должно стать больше

Вечером 23 ноября глава округа Евгений Щербаков вместе со специалистами УКСиБ и представителями подрядных организаций проверил освещенность ряда озерских дворов в связи с поступающими жалобами жителей на темноту в утренние и вечерние часы.

В поездке главу округа сопровождали представители городских СМИ, которые признались, что также получают тревожные звонки от горожан и поинтересовались, что администрация округа предпринимает для нормализации ситуации.

- В этом году мы провели масштабные работы не только по освещению, но и вообще по благоустройству дворов в Озерском городском округе в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», - ответил Евгений Щербаков. - Сегодняшний наш плановый объезд показал, что значительные средства были затрачены не зря: например, «загорелись» два больших двора в новом городе – по ул. Матросова, 38 и ул. Дзержинского, 53 и 55. В данных жилых кварталах мы поговорили с жителями, они довольны положением дел.

Однако со многих адресов жалобы от населения продолжают приходить ко мне через социальные сети и официальную почту. По обращениям граждан составлен специальный график работ, хозяйственным службам даны две недели на устранение замечаний.

Встретившись с жителями во время своей поездки, глава округа попросил их, активнее принимать участие в решении проблем, которые существуют на придомовых территориях:

- Надо, чтобы собственники жилья сообща обсуждали свои проблемы, приходили к единому мнению, какие преобразования и объекты они хотят видеть у себя под окнами. Мы ждем предложений от жителей, чтобы учесть их в планах на следующий год и направить все свои усилия на реализацию того, что действительно, важно для населения.

В 2017 году реконструкция системы наружного освещения проходила в условиях ускоренного освоения финансовых средств, что привело к определенным шероховатостям – их, по мнению Евгения Щербакова, заказчик и подрядчики должны избежать в будущем.

Максим Хамилов, директор ООО «СпецСтройПлюс» выполнял работы по обеспечению освещения дворовых территорий и пообещал учесть опыт этого года:

- Мы работали на ул. Матросова, 38, б. Гайдара, 2, 4, 6, ул. Дзержинского, 53, 57, 59. Старались все сделать на «пятерочку», монтаж трудностей не вызывал, а главная сложность состояла в том, что приходилось ждать, чтобы уложиться в сроки, поставку осветительных опор с завода-изготовителя (сейчас идут большие заказы по всей России). В следующему году, не дожидаясь аукционов, мы заранее будем готовит СИП и опоры. Как только появится возможность работать, мы уже будем вооружены. Сделаем все еще быстрее и лучше.

Убедившись, что ремонт в новых микрорайонах идет полным ходом, Евгений Щербаков отметил, что в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» должны попасть и дворы, так называемого, старого города, где освещения изначально не было предусмотрено:

- Здесь путь тот же - ждем проработанных заявок от жителей, мы будем выезжать, смотреть на месте, оценивать эти предложения и стараться реализовывать. Может быть, это будет также освещение: многие в старом городе пошли по пути установки светодиодных ламп на фасадах многоквартирных домов уже в этом году.

В завершение рейда глава округа выразил надежду на то, что финансирование по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» позволит продолжить благоустройство дворов в Озерском городском округе в 2018 году, к этому будут приложены максимальные усилия органов местного самоуправления.

Адреса с проблемным освещением (по сообщению жителей):

Дворы по бульвару Гайдара, 25, бульвару Гайдара, 16, 18, проспекту Победы, 16, улице Бажова, 12, бульвару Луначарского 1,3,5 (возле домов 7 и 9 горят фонари на новых опорах, далее по улице не горят), проспекту К. Маркса, 26, проспекту Ленина, 45, 47, улице Дзержинского, 63, 59, улице Бажова,16, улице Космонавтов,19, улице Строительная, 4, улице Матросова, 14,18.

По проспекту К. Маркса,4 и улица Дзержинского, 53 – свет включается поздно, горит утром после рассвета.

По бульвару Гайдара 4,6 – новые опоры, смонтированы плохо, свет до сих пор не горит.

Плохо освещена вся пешеходная зона по проспекту К. Маркса.

Проспект К. Маркса 11, 13, 15, 19 – опоры есть, освещения нет.

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