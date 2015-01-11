ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей

Минздрав приступил к разработке поправок в законодательство, позволяющих ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку. По плану, утвержденному правительством, изменения должны быть внесены ко II кварталу 2018 года. По словам экспертов, если людям с ВИЧ разрешат усыновление, у малышей с таким же заболеванием будет больше шансов обрести семью.

Минздрав планирует разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку. Ведомство уже ведет работу «по совершенствованию правового регулирования вопросов» с этим связанных.

В министерстве «Известиям» рассказали, что новация предусмотрена Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года. В документе сказано о необходимости формирования социальной среды, исключающей дискриминацию людей с вирусом иммунодефицита. Весной был утвержден план реализации этой стратегии. Он предполагает внесение поправок в перечень заболеваний, с которыми человек не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, взять в приемную или патронатную семью. За исполнение этого пункта плана отвечают Минздрав, Минобрнауки, Минтруд и Роспотребнадзор. По плану изменения в законодательство должны быть внесены ко II кварталу 2018 года.

— В настоящее время указанный вопрос прорабатывается Минздравом с привлечением экспертного сообщества и при участии заинтересованных федеральных ведомств, — пояснили в Минздраве.

В постановлении правительства РФ «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка…» нет пункта о том, что людям с ВИЧ запрещается брать в семью приемных детей. Но есть норма, по которой при наличии инфекционных заболеваний можно подавать документы только после прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. При ВИЧ же человек пожизненно находится под наблюдением специалистов, поэтому взять приемного ребенка невозможно.

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский отметил, что любые ограничения ущемляют интересы граждан. И людям с ВИЧ-инфекцией тоже хотелось бы иметь возможность взять в семью приемного ребенка.

— И это вполне обоснованно. Опасности, что они этих детей заразят или не смогут вырастить, нет. Важно, чтобы инфицированные приемные родители принимали терапию, только тогда они в целом ничем не будут отличаться от других и проживут столько же, сколько и здоровые. А бытового заражения ВИЧ зафиксировано не было, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что приемные родители с вирусом иммунодефицита смогут взять в семью ребенка с аналогичным заболеванием. А люди без ВИЧ с меньшей вероятностью решатся усыновить такого ребенка.

Директор Национального института медицинского права Юлия Павлова рассказала, что решение об усыновлении принимает суд. В числе требований к потенциальным усыновителям — наличие медицинского заключения о состоянии здоровья, оно действительно не более шести месяцев с момента выдачи.

— Для начала нужно предоставить все справки в детский дом, затем представители этого учреждения направляют документы в суд, а он, в свою очередь, принимает решение — разрешить усыновление или нет. При этом суд имеет право запросить подтверждение всех справок, включая медицинские, — пояснила юрист.

В Минобрнауки, Минтруде и Роспотребнадзоре не успели предоставить оперативные комментарии.

Проблеме ВИЧ регулярно уделяется внимание на государственном уровне. Так, на этой неделе пройдёт всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В ее рамках запланированы многочисленные просветительские мероприятия. Сегодня более 900 тысяч россиян живут с ВИЧ. Это около 0,6% населения. Количество новых случаев заражения продолжает увеличиваться, но темпы роста заболеваемости постепенно снижаются.

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