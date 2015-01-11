28 ноября — начало Рождественского поста у восточных христиан

Рождественский пост называется еще Филипповским постом или, в просторечии, Филипповками, поскольку его канун приходится на день памяти апостола Филиппа (27 ноября). В православии его также именуют Четыредесятницей, поскольку пост, установленный в честь Рождества Христова, длится 40 дней — до самого кануна светлого праздника.

Рождественский пост, вероятно, появился на самой заре христианства. По крайней мере, в исторических источниках он упоминается, начиная с 4 века. Считается, что эта традиция выросла из поста кануна праздника Богоявления, отмечавшегося как минимум с 3 века, а позже разделившегося на праздники Рождества Христова и Крещения Господня.

Изначально Рождественский пост длился всего семь дней, однако, в 1166 году по решению патриарха Луки Хрисоверга он стал в православии сорокадневным. Армянская церковь эту реформу не приняла и отмечает пост в течение семи дней.

Церковь учит, что пост нужен для того, чтобы в праздник Рождества люди могли с чистыми сердцем, душой и телом встретить Сына Божия. Как видно из этого постулата, очищать подлежит не только тело (воздержанием от не подходящих посту продуктов), но и душу. «Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления», — писал в свое время Иоанн Златоуст.

Что касается пищи насущной, то Православная церковь предписывает воздерживаться в дни Рождественского поста от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения.

Кроме того, в понедельник, среду и пятницу запрещается употреблять растительное масло. Рыба разрешается только в субботние и воскресные дни, а также в великие праздники, например, в День Введения во храм Пресвятой Богородицы. В период со 2 по 6 января пост усиливается: в это время нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

В наши дни пост в полном соответствии с уставом блюдут лишь служители церкви и особо благочестивые верующие. Для большинства мирян, как правило, допускаются послабления. Если вы планируете придерживаться правил поста, учтите состояние своего здоровья, посоветуйтесь с лечащим врачом и попросите благословения у батюшки.

Пост заканчивается в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды — той самой, что указала волхвам путь к младенцу Иисусу.

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