Добро в квадрате

28 ноября особенный день – это международный День Благотворительности. В этот день по всему миру проводится множество всевозможных Добрых Дел!

Для, кто умеет вязать, у фонда «Наследие» есть предложение поучаствовать в новой акции – "КВАДРАТИК ДОБРА".

Наверняка, если вы увлекаетесь вязанием, в вашем доме накопилось много остатков пряжи, мы предлагаем использовать их на доброе дело…. а именно, на коллективное создание пледов для многодетных семей, инвалидов, пенсионеров и всех наших подопечных в г.Озерске.

Мы просим вас принести лишь квадратик 20х20 см, связанный из любой пряжи, любым способом. Единственное условие – пусть он будет связан с пожеланиями здоровья и добра))))

Накануне Нового года из всех собранных по городу квадратиков инициативная группа мастериц соберет несколько пледов и подарит нуждающимся в тепле и заботе людям.

Сроки проведения акции c 28 ноября по 22 декабря 2017 года!

Только представьте, если хотя бы человек 200-300 свяжут всего по одному квадрату добра.

Квадратик тепла, заботы, доброты от каждого. Разве много для этого нужно времени? Даже начинающая рукодельница справится с вязанием бабушкиного квадрата, ну а у опытных мастериц есть возможность проявить фантазию.

Чем больше людей примет участие - тем лучше. Даже если вы просто сделаете репост - это тоже вклад в общее доброе дело.

Основной источник - https://vk.com/nasledieozr

Точки сбора квадратиков (только обязательно сообщите, что это для акции "Квадрат Добра" фонда "Наследие", т.к. в представленных точках еще идет сбор помощи фонда "Наследие" в рамках акции "Новогодний Парад Чудес" в областной онкогематологический центр):

- м-н «Универмаг»: отдел детского питания «Первый детский» (3эт.); отдел детской одежды и обуви «ТипТоп»(3 эт.)

- Детский Центр «Точка Роста», Матросова-34

- Центр иностранных языков «Альбион», Матросова-34(с торца)

- м-н «Юбилейный»: книжный отдел «Симба» (цок.этаж)

- кинотеатр «Октябрь» (чт, пт-после 14:00; сб, вс-весь день)