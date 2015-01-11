Администрация Озёрска модернизируется. На новое оборудование потрачено более 600 тысяч рублей

Хорошим подарком к наступающему году для администрации Озёрского городского округа станет новое серверное оборудование. Электронный аукцион состоялся в прошедший понедельник, победителем стала озёрская компания «Комплекс Сити Трейд».

Поскольку на аукцион поступила единственная заявка от ООО «Комплекс Сити Трейд», торги формально признаны несостоявшимися. Однако законодательство позволяет администрации заключить сделку с единственным участником.

Перечень требований к новому серверу городской администрации, сформулированный в аукционной документации, включая круглосуточную техподдержку по бесплатному номеру телефона, занял пять страниц. Сложность и повышенная надёжность оборудования определили и его стоимость – 603 577 рублей. Поставка сервера, согласно условиям аукциона, будет осуществлена в течение десяти дней. Замена морально и физически устаревшего компьютерного центра муниципалитета позволит сделать более оперативной и безопасной работу с документами всех подразделений администрации округа, а также повысить надёжность и стабильность работы официальных сайтов органов местного самоуправления.

Озёрск.ру