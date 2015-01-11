Администрация Озёрска модернизируется. На новое оборудование потрачено более 600 тысяч рублей

Хорошим подарком к наступающему году для администрации Озёрского городского округа станет новое серверное оборудование. Электронный аукцион состоялся в прошедший понедельник, победителем стала озёрская компания «Комплекс Сити Трейд».
Поскольку на аукцион поступила единственная заявка от ООО «Комплекс Сити Трейд», торги формально признаны несостоявшимися. Однако законодательство позволяет администрации заключить сделку с единственным участником.
Перечень требований к новому серверу городской администрации, сформулированный в аукционной документации, включая круглосуточную техподдержку по бесплатному номеру телефона, занял пять страниц. Сложность и повышенная надёжность оборудования определили и его стоимость – 603 577 рублей. Поставка сервера, согласно условиям аукциона, будет осуществлена в течение десяти дней. Замена морально и физически устаревшего компьютерного центра муниципалитета позволит сделать более оперативной и безопасной работу с документами всех подразделений администрации округа, а также повысить надёжность и стабильность работы официальных сайтов органов местного самоуправления.
Озёрск.ру
Ключевые теги: серверное оборудование.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать