Первый зимний уикенд!

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Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Первый зимний уикенд!

Первый зимний уикенд! По традиции декабрь - самый насыщенный месяц! Ведь в воздухе прямо-таки витает предвкушение праздника! В нашей афише всё самое интересное из мира культуры, искусства и спорта!

Первый зимний уикенд!

Озёрск:

2 декабря с 12-00

ДК «Строитель»: 27 Фестиваль авторской песни «Морозко». Начало гала-концерта в 18.00.

Первый зимний уикенд!

2 декабря 17-00

ДК «Маяк»: юбилейный концерт «С любовью, Сорока!»

2 декабря, регистрация с 10-30 до 11-00

Бильярдный клуб «Баскервиль»: коммерческий турнир по «Пирамиде комбинированной».

На усмотрение судейской коллегии любителям и новичкам будет предоставлена фора!!

3 декабря 12-00

ДК «Маяк»: концерт детских творческих коллективов «Единственной маме на свете». В этот день мы поздравим всех мам на свете и подарим им частичку тепла своих детских сердец. В программе примут участие юные артисты школы ведущих «Классики», ансамблей «Шоу-класс», «Золушка», ансамбля «Родничок», «Аюшка» и др.

Первый зимний уикенд!

П.Татыш

1 декабря 18-00

Развлекательная программа для детей «Молочные реки, кисельные берега»

Челябинск:

2 декабря

Праздничное открытие катка в горсаду имени Пушкина. Открытие катка будет сопровождаться традиционным спортивным праздником. Кроме того, для гостей запланирована фотосессия с северным оленем и автограф-сессия от игроков ХК «Трактор».

Первый зимний уикенд!

2 декабря 15-00

Литературная гостиная Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина: встреча с Анной Матвеевой. Анна Матвеева – российский писатель, редактор, журналист, автор 16-ти книг, в том числе повести «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», романа «Завидное чувство Веры Стениной», сборников рассказов «Девять девяностых», «Подожди, я умру – и приду», «Призраки оперы» и других замечательных произведений, получивших признание читающей публики.

На встрече можно будет приобрести книги автора, получить автограф и сделать памятное фото с писательницей.

Первый зимний уикенд!

2 и 3 декабря

Цвиллинга, 81: первый мультимедийный киноконцерт «INOUT». Создатели проекта используют классическую гитару, на которую проецируется визуализация. Концерт получается «многослойным»: на первом плане «живая» гитара, в центре – музыка и в завершении пространства – широкоформатный экран, где разворачиваются события киноленты. На сцене оживают сразу несколько объектов, зрителям предлагается пережить «мультисенсорный и мультичувственный опыт». В «INOUT» музыкальное исполнение сопровождает сюжетную линию на экране. Сочетание концерта и кино создают возможность эмоционального путешествия, которое отразится в каждом человеке по-своему. В основе немого фильма лежат 200 сцен сюрреализма, абсурда и минимализма. Они погружают зрителя в свой собственный внутренний мир.

Первый зимний уикенд!

3 декабря 14-00

Центральная библиотека им.А.С.Пушкина: открытие «Комикс-зоны». Библиотека имени Пушкина открывает первую в области зону комиксов, где читатели всегда смогут найти подходящий комикс и с чашкой чая прочитать вдоль и поперек нетленные шедевры Алана Мура, Уоррена Эллиса и не только. В рамках первого стенда будет представлен весь ран Скотта Снайдера на NEW 52, а также вся остальная продукция, выпущенная издательством "Азбука" на территории РФ. Брайан Вон, Скотт Снайдер, Фрэнк Миллер - лучшие сочинения этих авторов станут общественным достоянием для лиц всех возрастов.

Первый зимний уикенд!

До 31 декабря

Академия фотографии GEOMETRIA, пр. Лесопарковая 7-а, 3 парадная, 63: Курсы в Академии Фотографии разработаны практикующими фотографами в соответствии с самыми высокими требованиями. Обучение организовано таким образом, что учиться здесь могут как люди, которые только взяли в руки фотоаппарат, так и продвинутые фотографы.

В академии организовано несколько курсов GEOMETRIA general (базовый курс), GEOMETRIA exclusive (курс для продвинутых фотографов) и GEOMETRIA intensive (короткие интенсивы по различным темам).

Первый зимний уикенд!

Екатеринбург

2 декабря 18-00

Филармония: Концерт, открывающий серию мероприятий «Немецкое Рождество в Екатеринбурге». В преддверии наступления Рождества и Нового года Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге и Свердловская государственная академическая филармония приглашают на праздничный концерт «Немецкое Рождество в Екатеринбурге» с участием трёх екатеринбургских хоров и немецкого дирижёра Бернхарда Монкадо.

Первый зимний уикенд!

До 3 декабря

Ельцин центр: Окна в Россию. Шедевры семи поколений. Представлены живопись и графика из собраний Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства, Екатеринбургского музея изящных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Нижнетагильского муниципального музея изящных искусств.

Первый зимний уикенд!

До 3 декабря

Театр музыкальной комедии: VIII Международный фестиваль современного танца. Он соберет 23 танцевальных коллектива из разных городов России, а также Италии, Финляндии, Франции и Эстонии. Некоторые из них готовят премьеры специально к фестивалю. Российская география охватывает Екатеринбург, Москву, Омск, Пермь, Санкт-Петербург и Челябинск — все главные точки российской карты современного танца.

В этом году «На грани» представляет собой неделю премьер, поскольку в афише 10 премьерных спектаклей — каждый фестивальный день. Новые постановки представят Танцтеатр, Танцевальная компания 2046, MINOGA dance company, Эксцентрик-балет Сергея Смирнова, театр «Щелкунчик» и Камерный театр из Екатеринбурга, а также Челябинский театр современного танца, Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» и московский проект Павла Глухова.

Первый зимний уикенд!

До 4 декабря

Дом кино: XIV Международный фестиваль-практикум киношкол. С 1 по 4 декабря в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Кинопроба». На конкурс поступило 312 заявок из признанных центров кинематографии (США, Германия, Чехия и другие) и стран, кинематограф которых не так известен, например, Монголия, Гонконг и другие. Российские киношколы представили на конкурс более 100 работ.

Афиша «Кинопробы» формируется из двух блоков — конкурса и параллельной программы. Для участников и зрителей фестиваля внеконкурсные показы — это единственная возможность увидеть по-настоящему раритетные исторические находки, ретроспективы и образовательные проекты. При этом концентрация событий такова, что фестивальный день начинается в 10:00, а заканчивается далеко за полночь. Вход на все мероприятия «Кинопробы» свободный для всех желающих.

Первый зимний уикенд!

 Александра Лебедева

Ключевые теги: афиш.

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