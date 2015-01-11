Первый зимний уикенд! По традиции декабрь - самый насыщенный месяц! Ведь в воздухе прямо-таки витает предвкушение праздника! В нашей афише всё самое интересное из мира культуры, искусства и спорта!

Озёрск:

2 декабря с 12-00

ДК «Строитель»: 27 Фестиваль авторской песни «Морозко». Начало гала-концерта в 18.00.

2 декабря 17-00

ДК «Маяк»: юбилейный концерт «С любовью, Сорока!»

2 декабря, регистрация с 10-30 до 11-00

Бильярдный клуб «Баскервиль»: коммерческий турнир по «Пирамиде комбинированной».

На усмотрение судейской коллегии любителям и новичкам будет предоставлена фора!!

3 декабря 12-00

ДК «Маяк»: концерт детских творческих коллективов «Единственной маме на свете». В этот день мы поздравим всех мам на свете и подарим им частичку тепла своих детских сердец. В программе примут участие юные артисты школы ведущих «Классики», ансамблей «Шоу-класс», «Золушка», ансамбля «Родничок», «Аюшка» и др.

П.Татыш

1 декабря 18-00

Развлекательная программа для детей «Молочные реки, кисельные берега»

Челябинск:

2 декабря

Праздничное открытие катка в горсаду имени Пушкина. Открытие катка будет сопровождаться традиционным спортивным праздником. Кроме того, для гостей запланирована фотосессия с северным оленем и автограф-сессия от игроков ХК «Трактор».

2 декабря 15-00

Литературная гостиная Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина: встреча с Анной Матвеевой. Анна Матвеева – российский писатель, редактор, журналист, автор 16-ти книг, в том числе повести «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», романа «Завидное чувство Веры Стениной», сборников рассказов «Девять девяностых», «Подожди, я умру – и приду», «Призраки оперы» и других замечательных произведений, получивших признание читающей публики.

На встрече можно будет приобрести книги автора, получить автограф и сделать памятное фото с писательницей.

2 и 3 декабря

Цвиллинга, 81: первый мультимедийный киноконцерт «INOUT». Создатели проекта используют классическую гитару, на которую проецируется визуализация. Концерт получается «многослойным»: на первом плане «живая» гитара, в центре – музыка и в завершении пространства – широкоформатный экран, где разворачиваются события киноленты. На сцене оживают сразу несколько объектов, зрителям предлагается пережить «мультисенсорный и мультичувственный опыт». В «INOUT» музыкальное исполнение сопровождает сюжетную линию на экране. Сочетание концерта и кино создают возможность эмоционального путешествия, которое отразится в каждом человеке по-своему. В основе немого фильма лежат 200 сцен сюрреализма, абсурда и минимализма. Они погружают зрителя в свой собственный внутренний мир.

3 декабря 14-00

Центральная библиотека им.А.С.Пушкина: открытие «Комикс-зоны». Библиотека имени Пушкина открывает первую в области зону комиксов, где читатели всегда смогут найти подходящий комикс и с чашкой чая прочитать вдоль и поперек нетленные шедевры Алана Мура, Уоррена Эллиса и не только. В рамках первого стенда будет представлен весь ран Скотта Снайдера на NEW 52, а также вся остальная продукция, выпущенная издательством "Азбука" на территории РФ. Брайан Вон, Скотт Снайдер, Фрэнк Миллер - лучшие сочинения этих авторов станут общественным достоянием для лиц всех возрастов.

До 31 декабря

Академия фотографии GEOMETRIA, пр. Лесопарковая 7-а, 3 парадная, 63: Курсы в Академии Фотографии разработаны практикующими фотографами в соответствии с самыми высокими требованиями. Обучение организовано таким образом, что учиться здесь могут как люди, которые только взяли в руки фотоаппарат, так и продвинутые фотографы.

В академии организовано несколько курсов GEOMETRIA general (базовый курс), GEOMETRIA exclusive (курс для продвинутых фотографов) и GEOMETRIA intensive (короткие интенсивы по различным темам).

Екатеринбург

2 декабря 18-00

Филармония: Концерт, открывающий серию мероприятий «Немецкое Рождество в Екатеринбурге». В преддверии наступления Рождества и Нового года Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге и Свердловская государственная академическая филармония приглашают на праздничный концерт «Немецкое Рождество в Екатеринбурге» с участием трёх екатеринбургских хоров и немецкого дирижёра Бернхарда Монкадо.

До 3 декабря

Ельцин центр: Окна в Россию. Шедевры семи поколений. Представлены живопись и графика из собраний Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства, Екатеринбургского музея изящных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Нижнетагильского муниципального музея изящных искусств.

До 3 декабря

Театр музыкальной комедии: VIII Международный фестиваль современного танца. Он соберет 23 танцевальных коллектива из разных городов России, а также Италии, Финляндии, Франции и Эстонии. Некоторые из них готовят премьеры специально к фестивалю. Российская география охватывает Екатеринбург, Москву, Омск, Пермь, Санкт-Петербург и Челябинск — все главные точки российской карты современного танца.

В этом году «На грани» представляет собой неделю премьер, поскольку в афише 10 премьерных спектаклей — каждый фестивальный день. Новые постановки представят Танцтеатр, Танцевальная компания 2046, MINOGA dance company, Эксцентрик-балет Сергея Смирнова, театр «Щелкунчик» и Камерный театр из Екатеринбурга, а также Челябинский театр современного танца, Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» и московский проект Павла Глухова.

До 4 декабря

Дом кино: XIV Международный фестиваль-практикум киношкол. С 1 по 4 декабря в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Кинопроба». На конкурс поступило 312 заявок из признанных центров кинематографии (США, Германия, Чехия и другие) и стран, кинематограф которых не так известен, например, Монголия, Гонконг и другие. Российские киношколы представили на конкурс более 100 работ.

Афиша «Кинопробы» формируется из двух блоков — конкурса и параллельной программы. Для участников и зрителей фестиваля внеконкурсные показы — это единственная возможность увидеть по-настоящему раритетные исторические находки, ретроспективы и образовательные проекты. При этом концентрация событий такова, что фестивальный день начинается в 10:00, а заканчивается далеко за полночь. Вход на все мероприятия «Кинопробы» свободный для всех желающих.

Александра Лебедева