Озерчан приглашают на публичные слушания

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В соответствии с требованиями федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 5 декабря 2017 года в 17:00 часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу г. Озерск, пр. Ленина,30а состоятся публичные слушания по проекту бюджета округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Начало регистрации участников публичных слушаний в 16:45 часов.

Проект бюджета размещён на сайте ozerskadm.ru в разделе: "Документы" - "Проекты документов" (дата 16.11.2017г.) и был опубликован в газете «Озерский вестник» №66 от 23.11.2017г.

http://www.ozerskadm.ru