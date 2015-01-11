Молодым озерчанам торжественно вручили водительские удостоверения

В здании государственной инспекции безопасности дорожного движения Озерского городского округа состоялось торжественное вручение водительских удостоверений категории "В" молодым водителям, сдавшим теоретический и практический экзамены в соответствии с новым Административным регламентом по сдаче экзаменов на право управления транспортным средством.

Напоминаем, что садясь за руль автомобиля, водитель всегда должен помнить о том, что управление транспортным средством связано с повышенной опасностью для окружающих. Управление автомобилем предполагает ответственный подход к вождению, уверенность и спокойствие за рулем, способность к самоконтролю, терпеливое отношение к другим участникам дорожного движения.

Перед получением заветного документа еще вчерашние курсанты автошкол города в торжественной обстановке дали «клятву начинающего водителя» на верность принципам культурного поведения на дороге. Они обязались ставить безопасность дорожного движения превыше всего, соблюдать скоростной режим, использовать ремень безопасности и детские удерживающие устройства, быть внимательными и доброжелательными к другим участникам дорожного движения, нести ответственность за жизнь и здоровье окружающих.

По мнению сотрудников ГИБДД, торжественное вручение водительского удостоверения в присутствии должностных лиц полиции с произнесением «клятвы начинающего водителя» будет способствовать пополнению рядов законопослушных и ответственных водителей, что эффективно скажется на состоянии аварийности на дорогах Озерского городского округа.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск