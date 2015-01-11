В соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» принятого постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 18 августа 2016 года № 536, к числу лиц, на которых распространяется действие настоящего Закона, относятся:

- постоянно проживающие на территории Челябинской области дети участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", погибших (в том числе в плену) в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года, а также признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии или увечья в указанный период ведения боевых действий (далее - дети погибших участников Великой Отечественной войны).

К детям погибших участников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца (матери) не достигли восемнадцатилетнего возраста.

К числу лиц, приравненных к детям погибших участников Великой Отечественной войны, которым предоставляются меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, относятся:

- постоянно проживающие на территории Челябинской области дети участников войны с Финляндией, погибших (в том числе в плену) в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, и участников войны с Японией, погибших (в том числе в плену) в период с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года, а также признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, либо умерших вследствие ранения, контузии или увечья в указанные периоды ведения боевых действий.

Детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) преимущество при приеме в находящиеся на территории Челябинской области дома-интернаты для престарелых и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населения;

2) возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три года железнодорожным транспортом в жестких вагонах с четырехместными купе скорых поездов дальнего следования и в вагонах поездов дальнего следования более низких категорий (в размере 100 процентов стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (в размере 50 процентов стоимости проезда) к месту захоронения отца (матери), но не более 25000 рублей.

Оплата проезда будет производиться не только по территории Российской Федерации, но и за её пределами (Закон Челябинской области от 04.07.2017 № 564-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц»).

Дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, являющиеся инвалидами I группы, имеют право на возмещение расходов, связанных с оплатой проезда сопровождающих их лиц на условиях, установленных настоящим пунктом;

3) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей. В случае, если дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица имеют право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Закону и одновременно по другому нормативному правовому акту, ежемесячная денежная выплата предоставляется либо по настоящему Закону, либо по другому нормативному правовому акту по их выбору.

По порядку и условиям возмещения расходов детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, связанных с оплатой проезда к месту захоронения отца (матери), необходимо обращаться по адресу: г.Озерск Челябинской области, ул. Космонавтов, 20, кабинет № 131, телефоны для справок: 2-39-49, 6-52-43.

Приемные дни: понедельник, четверг, с 9.00 до17.00; перерыв с 13.00-14.00).

Документы можно подать в Многофункциональный центр (МФЦ) – пр. Ленина, д.62, 1-ый этаж.

Приемные дни: Пн-Вт, Чтв-Пт с 9-00 до 19-00

Среда с 9-00 до 20-00

Суббота с 9-00 до 13-00

Администрация п.Новогорный: Вторник с 9-00 до 13-00

Администрация п.Метлино: Четверг с 9-0

Возможна предварительная запись: по телефону 2-01-10 или на сайте mfcozersk.ru.

Также документы можно подать на портале Гос.услуг: https://www.gosuslugi.ru.

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа