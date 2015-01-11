О временном перекрытии движения автотранспорта по ул. Герцена

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В связи с выполнением земляных работ ООО «ОзерскГазСтрой» по устройству подземного газопровода будет временно перекрыто движение автотранспорта по ул. Герцена на участке от ул. Свердлова до ул. Строительная с 15.12.2017 г. по 20.12.2017 г.

Информация предоставлена УКСиБ