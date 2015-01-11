День работника ФСБ. 100 лет на страже безопасности страны

В России отмечается один из самых неоднозначных профессиональных праздников — столетний юбилей органов государственной безопасности, которые первоначально назывались ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия). В честь этой структуры праздник долгие годы назывался День чекиста.

ВЧК впоследствии уступила место НКВД, МГБ и КГБ, сегодня на защите государственных интересов Российской Федерации стоит Федеральная служба безопасности (ФСБ).

С ВЧК — НКВД — КГБ связывают как деятельность по защите государственных интересов СССР, так и многочисленные нарушения законности в послереволюционные годы, во времена правления Иосифа Сталина и в позднесоветский период.

Сегодня День работника органов безопасности Российской Федерации является профессиональным праздником сотрудников ФСБ, СВР (Службы внешней разведки РФ) и ФСО (Федеральной служба охраны РФ).

День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается ежегодно 20 декабря. Праздник имеет статус памятного дня и не является выходным днем.

История праздника

Праздник 20 декабря в его нынешнем виде и с современным названием учрежден первым президентом России Борисом Ельциным в 1995 году. Ельцин своим указом фактически подтвердил прямую связь этого праздника с Днем чекиста, который в советское время также отмечался 20 декабря.

Дата 20 декабря связана с тем, что в этот день в 1917 году по инициативе создателя советского государства Владимира Ленина Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Первым председателем ВЧК был Феликс Дзержинский. Именно ВЧК стала организатором и исполнителем знаменитой политики «красного террора» в первые послереволюционные годы.

Грозная ВЧК стала предшественницей всех последующих структур, выполнявших и в советское, и постсоветское время функции органов государственной безопасности.

Впоследствии ВЧК уступила место НКВД (Народному комиссариату внутренних дел), при котором было организовано Государственное политическое управление (ГПУ).

Эти структуры несколько раз реорганизовывались, в разное время они носили название Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ), Министерство государственной безопасности (МГБ), а затем — Комитет государственной безопасности (КГБ), который просуществовал до 1991 года.

Сотрудники органов безопасности нередко занимали высокие посты как в советском государстве, так и постсоветский период. Напомним, действующий президент Российской Федерации и кандидат на выборах-2018 Владимир Путин также в свое время служил в КГБ. В настоящее время к органам

государственной безопасности относятся ФСБ, СВР и ФСО, ранее являвшиеся структурными подразделениями КГБ СССР.

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