«Слава созидателям» глазами мальчишек и девчонок 25-й школы

Начнем с того, что самое главное очень часто остается за кадром. Начнем с того, для чего нужна «Слава созидателям». Для сохранения истории становления и развития городов? Для осознания вклада жителей в расцвет родных мест? Для передачи молодым поколениям знаний и опыта старших? Безусловно, да, да и да. Но это не самое важное. Гораздо важнее другое. И именно об этом честно, прямо и открыто хотим сказать мы, ученики 25-й школы… потому что самым значимым и ценным оказался для нас именно процесс съемок и участия в конкурсе, ведь мы получили возможность пообщаться с ветеранами нашего города и понять, что люди уходящего поколения близки нам по духу - у нас одни мечты, одни цели - и ценности у нас одни - на все времена… И это исключительное, светлое, трепетное чувство единения людей разных поколений и есть лучшее, что могло с нами произойти в процессе участия в конкурсе.

Подготовка к съемкам, волнительные чаепития, душевные беседы с ветеранами ПО «Маяк» обо всем на свете, возможность приглядеть интересного, близкого по духу, по характеру собеседника, интервью, сценарии и монтажи – это очень трудно и увлекательно. И самое главное – познавательно и полезно, прежде всего, для души.

Я шел на чаепитие и думал: «Кто есть созидатель?» Оказывается, что созидателем может считаться каждый, кто стоял у истоков города Озерска, кто внес вклад в развитие города, кто честно и ответственно делал свое дело. Созидатели моего города – обычные люди, умеющие и любящие трудиться. Люди, чьи имена мы должны знать!

Удалов Кирилл, 7 «а» класс

Интервью с ветераном всегда интересно и волнительно. Для меня особенно. Ведь я не так давно приехала город Озерск. Соприкоснуться с историей города, с ветераном, с живой легендой – вот то, о чем я размышляла, идя на интервью. И самое удивительное то, что беседа перед объективом камеры состоялась, но не закончилась. Съемки были уже завершены, а мы еще задержались в одном из классов 25-й школы с Агафоновой Надеждой Николаевной, чтобы поговорить обо всем на свете. И здесь я очень четко поняла, что самое главное – прожить жизнь так, чтобы ни о чем не жалеть, чтобы чувствовать себя счастливым.

Суяргулова Диана, 7 «а» класс

Ветеранов пришло на чаепитие много. И нас, ребят, было тоже много. Я немного растерялся. Но тут одна женщина сказала, что хочет сниматься со мной. Она сама меня выбрала. И это так здорово. Я очень волновался во время интервью, но слушал каждое слово Анны Николаевны Мокряк очень внимательно. Удивительная, спокойная и очень глубокая женщина подарила мне понимание того, что ко всему в жизни нужно относиться вдумчиво и спокойно.

Дорогин Олег, 7 «а» класс

Я поняла, что все в жизни можно преодолеть, со всем можно справиться, если стараться быть ответственным и достойным человеком, как герой моего интервью – Измалков Виктор Борисович

Романова Катя, 7 «а» класс

Я трижды приходил на конкурсные съемки, но интервью мне удалось взять всего один раз. Это очень интересно – слушать ветерана. Больше всего меня поразило то, что многие люди даже не знали, к каким последствиям может привести работа в радиационных условиях. Это нечестно. Люди должны были знать, что они делают и выполнять свою работу не «вслепую» или по назначению без согласия, а осознанно идя на риск. Страшно, когда человека списывают без объяснения причин, а спустя лет так 20 он узнает, что списан был с признаками лучевой болезни. И ведь не жалуется этот человек ни на жизнь, ни на обстоятельства. Это достойно уважения, по моему мнению.

Гребениченко Кирилл, 7 «б» класс

Нам предложили взять интервью у ветеранов ПО «Маяк». Я подготовил вопросы и пришел. И… представляете… среди приглашенных ветеранов оказалась моя прабабушка. Я очень удивился и обрадовался. Самое важное для меня – то, что я получил возможность увидеть совсем с другой стороны дорогого мне человека.

Гришин Артемий, 5 «а» класс

Я не первый год участвую в «Славе созидателям». И мне больше всего нравится говорить с ветераном не как с человеком, внесшим вклад в развитие города, а как с личностью, у которой можно многому научиться. В этом году я уяснил, что идти нужно всегда по центру. Отличная позиция, правильная.

Халимулин Артем, 7 «б» класс

Мы приходили общаться с ветеранами все 5 дней съемок, потому что это здорово. Спрашивать. Слушать. Узнавать что-то новое. Что-то для себя понимать.

Грищенко Дмитрий, Смирнов Арсений, 5 «а» класс

Знаете: кому-то суждено прожить счастливую и спокойную жизнь, а кому-то придется выстоять под натиском обстоятельств, не прогнуться, не сдаться и победить. У каждого своя судьба. Идя на интервью, я думала спросить одного из созидателей Озерска, Колтакова Николая Константиновича, о многом, но всего один вопрос, простой на мой взгляд, побудил честного человека дать честный, открытый, прямой ответ – такой, что остается в сознании и в сердце. Жизнь преподносит людям разные испытания. И нужно уметь не сдаться, не опустить руки, пройти до конца и отвоевать свою правду.

Редькина Вика, 7 «а» класс

Я хотел понять, как людям другого поколения удавалось прожить достойную жизнь… Я спросил об этом Крестьянцева Николая Ивановича. И оказалось, что достаточно просто быть честным, коммуникабельным, ответственным человеком. Знаете: хочется прожить жизнь так, чтоб созидателям города Озерска за нас стыдно не было.

Мошкин Никита, 7 «а» класс