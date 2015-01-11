Год бесплатного интернета от УКС

Дорогие наши абоненты!
Поздравляем Вас с наступающими праздниками и приглашаем в наши абонентские отделы!
Услуги оплатить заранее, чтобы праздник потом не омрачать, да и судьбу испытать...
Ведь у нас стартует предновогодний розыгрыш!
В каждом из трех абонентских отделов!
Главный приз - год бесплатного интернета!
Если вы уже оплатили все услуги... заходите просто так))))
Удачи Вам!
Во всём-всём-всём!
Спасибо что выбрали нас.
Ваш УКС.
П.С. Адреса абонентских отделов ООО «Уральские кабельные сети — Озёрск»:
пр-кт Победы, 8.
График работы: в будни с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00, в воскресенье с 10:00 до 15:00.
пр-кт Карла Маркса, 15а — м-н «Елена» (левое крыло, 2 этаж).
График работы: в будни с 11:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 17:00, в воскресенье с 11:00 до 16:00.
ул. Дзержинского, 35а — ТРК «Фестиваль» (цокольный этаж, за «Магнитом»).
График работы: с 10:00 до 21:00. Без выходных.
Телефоны:
7‒06‒72 — Менеджер по работе с клиентами / факс
4‒03‒01 — Служба технической поддержки