Детские автобусы в России оснастят «мигалками»

Правительство утвердило дополнительные требования к перевозке групп детей автобусами. С 1 июля будущего года эти транспортные средства необходимо будет оснащать проблесковыми маячками. Распоряжение опубликовано сегодня на сайте кабмина.

"В целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортного происшествия при организованной перевозке групп детей автобусами вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов, - отмечается в пояснительной записке к документу. - В частности, введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета".

Кроме того, уточнены требования к стажу работы водителя транспортного средства категории "D". Он должен составлять не менее года непосредственно перед допуском к перевозке групп детей.

Действия властей направлены на исправление сложной ситуации, когда ДТП с участием детей происходят практически ежедневно. Во вторник, 26 декабря, автобус KIA, перевозивший детей из Иркутска в Ангарск, слетел в кювет. К счастью, никто не пострадал.

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