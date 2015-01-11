В Новогорном задержан неудавшийся похититель двух бутылок водки

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 188 происшествий, возбуждено 11 уголовных дел, раскрыто 4.

19 декабря в поселке Новогорный был задержан местный житель, который в магазине «ДиксиЮг» совершил попытку открытого хищения двух бутылок водки. В отношении задержанного по факту покушения на грабеж, не доведенного до конца по не зависящим от него обстоятельствам, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

21 декабря участковые уполномоченные полиции на пр. Ленина выявили факт реализации деревьев хвойных пород без разрешения администрации Озерского городского округа на торговлю в месте расположения данной торговой точки. В отношении продавца сотрудники полиции составили административный материал по ч. 6 ст. 3 «Нарушение правил благоустройства муниципальных образований, утвержденных муниципальными нормативными правовыми актами» Закона Челябинской области № 584-ЗО от 27.05.2010 года. Материал направлен в администрацию для принятия решения.

22 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении нескольких краж имущества из автомобилей. Задержанный, 1999 года рождения, дал признательные показания.

Еще одно преступления оперативники раскрыли в этот же день. По подозрению в совершении в начале ноября кражи из садового домика садового товарищества № 9 имущества на сумму 7500 рублей был задержан житель Озерска, 1980 года рождения. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража) продолжается.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава. Имеющих высшее образование на должности среднего начальствующего состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 6 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 10 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 8 выездов.

Было составлено 371 административный протокол, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 16 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 11 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 24 протоколов.

Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 4 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск