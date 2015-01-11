По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

09 января на территории Челябинской области ночью в большинстве районов небольшой снег, местами умеренный, в горах сильный, днем местами небольшой снег, в горах до умеренного. В отдельных районах метели, в горах снежные заносы, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.

09 января повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.