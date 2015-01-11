Рождество Христово – и старым и малым

Рождество Христово – праздник, который на Руси отмечают не один день. До 18 января (то есть до Крещенского сочельника) идут Святые дни, именуемые в народе Святками. В эти дни принято особо посещать людей, находящихся в непростых жизненных условиях.

Рождество Христово 2018 года не стало исключением.

Воспитанники Духовно-просветительского центра «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска и представители Братства «Покровская крепость» посетили пожилых прихожан, которые в силу преклонного возраста или по болезни не могли присутствовать на Рождественском Богослужении. Угощения и тёплые слова – добрая поддержка, чтобы не чувствовать себя в одиночестве. Сегодня это дорогого стоит…

Также не забыли и дом-интернат для детей с особенностями развития. Возглавили делегацию прихода настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий ШОРИН, координатор Духовно-просветительского центра «Первоцвет» Елена ШОРИНА и педагог Мария ЛАРИОНОВА.

Открывая праздник, отец Димитрий отметил: «Мы вновь у вас в гостях по приятному поводу: поздравить со Святыми днями, в которые мы вступили, празднуя чудесный праздник – Рождество Христово. Этот праздник всегда связан с большими надеждами, и что бы в нашей жизни ни происходило, но главное, что нас объединяет, это большая любовь Господа ко всем людям. Ко всем, без различия. И сегодня мы с вами, в силу своих возможностей, насколько нам наши таланты позволят, хотим поделиться этой любовью и поздравить вас с Рождеством Христовым. С праздником!»

Ребятишки из Братства «Покровская крепость» подготовили и провели небольшой концерт, в котором нашлось место и праздничной сценке, и песням. После концерта с удовольствием поиграли с детьми из дома-интерната и, конечно же, вручили им подготовленные подарки, подготовленные при многолетней поддержке мецената, живущего и работающего в Озёрске, и пожелавшего не оглашать его имени.

Воспитатель дома-интерната, Ирина Павловна БЕРНИКОВА, искренне поблагодарила гостей за их визит и принесенный праздник: «К нам редко стали приходить гости и для нас это – счастье! Особенно – в такой день! У нас, конечно, была маленькая рождественская сказка 6-го числа, но вы нам принесли настоящую сказку, такую, какая она должна быть! Я, взрослая женщина, до сегодняшнего праздника не знала, откуда пошла традиция наряжать ёлочку, представляете? Я сегодня очень внимательно слушала, и даже немножко всплакнула под эти песни, потому что они настолько душевные и вы так душевно их пели... Это здорово! Вашим наставникам, учителям – низкий поклон! И оставайтесь такими же добрыми, красивыми и замечательными! Я очень-очень благодарю вас от всего нашего коллектива, от наших сотрудников и особенно от детей! Смотрите, как они рады! Ради этого можно всё отдать…»

И, конечно же, после праздника – традиционное фото на память.

Александр Волынцев