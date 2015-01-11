Встреча главы «Росатома» с городским активом Озёрска. Итоги и отзывы

В конце прошлой недели Озёрск с рабочим визитом посетил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Это уже третья поездка главы «Росатома» на территорию ОГО, но если первые две были посвящены производственным аспектам, то нынешняя касалась социальных вопросов. Для того, чтобы лучше понять, чем живёт город, какие проблемы являются наиболее актуальными, была организована встреча главы ГК с городским активом Озёрска.

В ходе беседы жители города задали А.Е. Лихачёву вопросы по следующим темам:

1. Целевое обучение молодых людей актуальным для Озёрска профессиям.

2. Помимо вопросов, касающихся реализации в Озёрске проекта «Бережливая поликлиника», озерчан волнует уровень зарплат медицинского персонала, в особенности молодых специалистов, которым необходима поддержка.

3. Детский спорт: оснащенность детских образовательных учреждений спортинвентарём, поездки на соревнования, а также уровень зарплат детских тренеров и инструкторов.

4. Помощь озёрскому детскому дому: приведение в порядок, восстановление футбольной и баскетбольный площадок.

5. Наравне с позитивными новостями о строительстве ледовой арены «Высота» и реконструкции «Гранита», сейчас остро стоит вопрос об оснащенности Озёрска спортсооружениями: стадион «Химик», а ныне «Труд» был построен в 50-е годы, до сих пор функционирует без серьезного ремонта. Яхт-клуб также нуждается в ремонте. Ещё один важный вопрос: низкая зарплата тренеров, инструкторов, как следствие, специалисты покидают места работы.

6. Предложение от предпринимателей Озёрска: местные организации могут и готовы взять на себя часть производственных заказов ПО «Маяк».

7. В городе наблюдается большая вовлечённость жителей в благоустройство дворовых территорий, но по причине недостаточного финансирования не получается работать полноценно. Между тем, требования Минстроя следующие: участие в программе каждого дома. Но, пока, с помощью выделенных средств удаётся восстановить то, что существует. Общественники ратуют за увеличение финансирования программы «Комфортная городская среда».

Поиск возможностей для вступления Озёрска в какую-нибудь федеральную программу по восстановлению коммунальных сетей.

8. Чистая питьевая вода.

9. 3D-технологии и спонсирование поездки на World Skills команды по прототипированию из Озёрска.

Беседа длилась около 1,5 часов, Алексей Лихачёв обещал рассмотреть все вопросы совместно с руководителем ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым и Главой ОГО Евгением Щербаковым, которые также присутствовали на встрече.

Своими впечатлениями о визите главы Росатома в Озёрск поделился Валерий Лихачёв, бывший директор Лицея-16, который отметил правильность слов Алексея Лихачёва о том, что для успешного функционирования производства, важна спокойная социальная обстановка. Отрадно, что практически на все вопросы были получены положительные ответы. Также он отметил, что общество не может развиваться, если человек, стоящий во главе, не разбирается хотя бы в одной жизненно важной теме.

По словам советника Главы ОГО по вопросам ЖКХ Станислава Воденко, видно, что Алексей Лихачев пытается вникнуть в проблемы города, и уже сейчас многие из них практически решены. Во всех вопросах, заданных в ходе беседы, он отлично разбирается. О многих проблемах был осведомлён и до встречи с общественниками.

Дмитрий Лебедев, работник ПО «Маяк», задавший вопрос о прототипировании и поддержке поездки озёрских представителей на профессиональные соревнования World Skills, отметил всю важность этого вопроса. Ведь за 3D-технологиями, появившимися ещё в 80-х годах прошлого века, но получивших активное развитие относительно недавно, большое будущее! Прототипирование открывает широкий спектр возможностей, в частности для производства ПО «Маяк» и всей атомной отрасли в целом. Исходя из итогов обсуждения этой темы, совсем скоро наши специалисты смогут представить Озёрск на главном Чемпионате по профмастерству!

Таковы были главные моменты беседы главы Росатома Алексея Лихачёва с общественностью Озёрска, которая надеется, что такие встречи станут традиционными.

Александра Лебедева