Информация об отмене занятий в Челябинске

24 января занятия отменены у учеников школ с 1 по 7 классы первой и второй смены.



Аномальные морозы, начавшиеся в Челябинской области, подкосили уверенность детей и подростков в ходе учебного процесса. «Первый областной» представляет специальный раздел для школьников и их родителей. Здесь будет публиковаться оперативная информация об отмене занятий в школах Челябинска.

Обновление информации ежедневно в 6 и 12 часов.

По среднесуточным показателям температуры воздуха в южноуральской столице опустились ниже климатической нормы. Решение об отмене занятий принимается в соответствии с температурными показателями на 5 утра. Для учеников младшей, средней и старших школ установлена своя шкала, в соответствии с которой принимается решение об отмене занятий.

Памятка по отмене занятий в школах

Отменяются занятия с 1 по 4 класс -25°C при скорости ветра 1-4 м/с -25°C ... -27°C без ветра Отменяются занятия с 1 по 7 класс -25°C при скорости ветра 5 м/с и более -26°C ... 27°C при скорости ветра 1-4 м/с -28°C ... 29°C без ветра Отменяются занятия с 1 по 9 класс -26°C ... 27°C при скорости ветра 5 м/с и более - 28°C ... 29°C при скорости ветра 1-4 м/с -30°C без ветра Отменяются занятия с 1 по 11 класс -28-29 °C при скорости ветра 5 м/с и более -30°C при скорости ветра 1-4 м/с -31°C при любых условиях

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/otmena-shkolnyh-zanjatii/