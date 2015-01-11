Информация об отмене занятий в Челябинске

Аномальные морозы, начавшиеся в Челябинской области, подкосили уверенность детей и подростков в ходе учебного процесса. «Первый областной» представляет специальный раздел для школьников и их родителей. Здесь будет публиковаться оперативная информация об отмене занятий в школах Челябинска.
24 января занятия отменены у учеников школ с 1 по 7 классы первой и второй смены.
Обновление информации ежедневно в 6 и 12 часов.
По среднесуточным показателям температуры воздуха в южноуральской столице опустились ниже климатической нормы. Решение об отмене занятий принимается в соответствии с температурными показателями на 5 утра. Для учеников младшей, средней и старших школ установлена своя шкала, в соответствии с которой принимается решение об отмене занятий.
Памятка по отмене занятий в школах
|
Отменяются занятия с 1 по 4 класс
|
-25°C
|
при скорости ветра 1-4 м/с
|
-25°C ... -27°C
|
без ветра
|
Отменяются занятия с 1 по 7 класс
|
-25°C
|
при скорости ветра 5 м/с и более
|
-26°C ... 27°C
|
при скорости ветра 1-4 м/с
|
-28°C ... 29°C
|
без ветра
|
Отменяются занятия с 1 по 9 класс
|
-26°C ... 27°C
|
при скорости ветра 5 м/с и более
|
- 28°C ... 29°C
|
при скорости ветра 1-4 м/с
|
-30°C
|
без ветра
|
Отменяются занятия с 1 по 11 класс
|
-28-29 °C
|
при скорости ветра 5 м/с и более
|
-30°C
|
при скорости ветра 1-4 м/с
|
-31°C
|
при любых условиях
Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/otmena-shkolnyh-zanjatii/
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать